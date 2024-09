Vandaag in 1968: de eerste Boeing 747 wordt getoond

Op 30 september 1968 rolde de eerste Boeing 747 uit de fabriek en werd hij voor het eerst getoond aan het publiek.

In 1965 meldde Juan Trippe, de directeur van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am, zich bij Boeing-baas Bill Allen. Hij vroeg hem een toestel te ontwikkelen dat twee keer zo groot was als het verkeersvliegtuig dat Pan Am op dat moment gebruikte, de Boeing 707. Trippe had vastgesteld dat steeds meer vliegvelden last kregen van vertragingen. De oorzaak: te veel kleine vliegtuigen die allemaal relatief weinig passagiers vervoerden. Aanzienlijk grotere vliegtuigen met een veel grotere passagierscapaciteit konden het probleem volgens hem oplossen. De luchthavens hoefden dan immers minder toestellen te verwerken.

Extra breed

Trippe dacht aan een dubbeldekker: een 707-achtig vliegtuig met twee passagierscabines, de ene boven op de andere. Maar toen bleek dat het vrijwel onmogelijk zou zijn om de inzittenden van de bovenste cabine bij calamiteiten binnen de voorgeschreven 30 seconden te evacueren, werd dit plan losgelaten. Boeing kwam met een ander idee: één cabine van 6 meter breed met twee gangpaden die ruimte bood aan ruim 400 passagiers, wat twee keer zoveel was als bij de 707.

De passagierscabine van de Boeing 747 had twee gangpaden, waarmee hij het eerste wide-body-vliegtuig was. Andere fabrikanten namen het succesvolle concept over. Beeld: Photo by Fox Photos/Getty Images.

Luchtvaartingenieur Joe Sutter leidde het 4500 leden tellende team dat voor de zware taak stond om dit nieuwe toestel te verwezenlijken. Ondanks enkele tegenslagen, onder andere vanwege kinderziektes met de JT9D-straalmotor, was de Boeing 747 in een recordtijd van 28 maanden klaar.

Op 30 september 1968 vond de presentatie van het toestel plaats. Veel aanwezigen wisten niet wat ze zagen, want met een spanwijdte van 60 meter en een lengte van 70 meter was de Boeing 747-100 anderhalf keer groter dan de toch ook niet kinderachtige Boeing 707. Vijf maanden later vloog hij voor het eerst. “Het toestel is zo enorm en ziet er zo massief uit dat je je afvraagt hoe zoiets ijls als lucht het kan dragen”, schreef een Amerikaanse journalist toen.

