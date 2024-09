Vandaag in 1916: eerste tanks op het slagveld

De Britse Mark I tank in 1916. Beeld: Ernest Brooks/publiek domein.

Op 15 september 1916 werden voor het eerst tanks ingezet in een gevecht. Dat gebeurde tijdens de Slag aan de Somme in de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog werd gekenmerkt door een patstelling aan het westfront, waar beide partijen in kilometerslange loopgraven verscholen zaten. Tussen deze loopgraven lagen dodelijke niemandslanden vol prikkeldraad en mijnen. Dat maakte het voor iedereen haast onmogelijk om nieuw terrein te veroveren. De oorlog was vastgelopen.

Om deze patstelling te doorbreken, ontwikkelden de Britten een zwaar gepantserd voertuig dat in staat was om die niemandslanden te doorkruisen. De eerste operationele versie was de Mark I, en die tank werd op 15 september 1916 voor het eerst ingezet.

Geen succes

Dat gebeurde tijdens de Slag aan de Somme, een van de bloedigste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog – er vielen meer dan een miljoen slachtoffers. In totaal brachten de Britten 49 tanks naar het front, maar ze waren lang niet allemaal operationeel op de dag van de aanval. Doordat ze geplaagd werden door technische problemen en traag waren, zorgden ze niet voor het gehoopte doorslaggevende effect.

Toch zagen de Britten er wel de waarde van in en lieten er meer produceren en verbeterde het ontwerp. In de loop van de oorlog en vooral in de Tweede Wereldoorlog gingen tanks een steeds belangrijke rol spelen.

Adolf Hitler vocht tijdens de Slag aan de Somme mee als soldaat. Daarbij raakte hij door een granaatscherf gewond aan zijn been. Hitler was overigens niet betrokken bij het tankoffensief.