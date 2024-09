Vandaag in 1956: de eerste computer met een harde schijf

Op 13 september lanceerde IBM de eerste computer met een harde schijf voor data opslag, de 305 RAMAC.

Voor de komst van de harde schijf gebruikte men ponskaarten om data in te voeren en op te slaan. Door deze kaarten, gemaakt van stevig karton of papier, op specifieke posities te ponsen, konden gegevens worden gecodeerd. Ze werkten op zich wel, maar echt handig waren ze niet. Zo kostte het invoeren, lezen en verwerken van de kaarten veel tijd, had je vanwege de kleine opslagcapaciteit enorm veel ponskaarten nodig, en moesten de gegevens in een bepaalde volgorde worden gelezen. Kortom, er was behoefte voor iets nieuws.

Een gebruikte ponskaart. Beeld: Pete Birkinshaw/CC BY 2.0.

Eerste harde schijf

Het Amerikaanse IT-bedrijf IBM kwam met de oplossing. Op 13 september 1956 lanceerde het de eerste computer met een harde schijf, de IBM 305 RAMAC. Een dag later werd de machine officieel gepresenteerd.

De hard drive (IBM 350) van 170 centimeter hoog en 150 centimeter breed bestond onder andere uit 50 schijven met elk een diameter van 61 centimeter. Daarmee bood hij opslagruimte voor 5 megabyte aan data – ongeveer evenveel als één of twee moderne smartphonefoto’s. Maar goed, dat is evenveel opslagruimte als 64.000 ponskaarten.

De harde schijf van de IBM 305 RAMAC-computer wordt in een vliegtuig geladen. © Reprint Courtesy of IBM Corporation.