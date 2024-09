Vandaag in 1943: Duitsers bevrijden Benito Mussolini

Op 12 september 1943 werd de afgezette Italiaanse dictator Benito Mussolini door Duitse commando’s uit gevangenschap bevrijd.

In 1943 leidde Italië, onder leiding van Benito Mussolini, zware militaire verliezen. Bovendien zorgde de oorlog voor een diepe economische crisis en was er een ernstig voedseltekort. Zowel bij het Italiaanse volk als binnen de militaire en politieke kringen daalde daardoor het vertrouwen in Mussolini’s leiderschap.

Uiteindelijk werd de fascistische dictator op 25 juli door koning Victor Emmanuel III gedwongen af te treden als premier van Italië. Na zijn afzetting werd hij gearresteerd en gevangengezet door de nieuwe regering, die was overgelopen naar de kant van de geallieerden.

Meer Vandaag in…

Operatie Eiche

Hitler was niet blij met deze ontwikkeling en gaf de opdracht om zijn bondgenoot Mussolini op te sporen en bevrijden. Al snel ontdekten de nazi’s dat hij in het afgelegen Campo Imperatore zat. Dit hotel staat op een 2,112 meter hoge top van het Gran Sasso-bergmassief.

Deze zeer ontoegankelijke locatie maakte een reddingsactie moeilijk, maar dat weerhield de Duitse commando’s er niet van. Met zweefvliegtuigen en parachutisten overvielen ze de Italiaanse bewakers, waardoor die zich al snel moesten overgeven.

Marionettenstaat

Mussolini werd vervolgens per vliegtuig naar Duitsland overgevlogen, waar hij door Hitler werd ontvangen. Kort daarna werd hij aan het hoofd geplaatst van de Italiaanse Sociale Republiek, een Duitse marionettenstaat in Noord-Italië. Ondanks zijn bevrijding had Mussolini echter weinig werkelijke macht, en zijn nieuwe regime was afhankelijk van de steun van de Duitsers.