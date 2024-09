Vandaag in 1984: eerste solovlucht over de Atlantische Oceaan in een luchtballon

Op 14 september 1984 maakte Joseph Kittinger als eerste een solovlucht over de Atlantische Oceaan met een luchtballon.

De meeste mensen zullen de Amerikaanse piloot en militair officier Joseph Kittinger (1928-2022) kennen van zijn recordbrekende parachutesprong. Op 16 augustus 1960 sprong hij op 31.300 meter hoogte uit een ballon, destijds een wereldrecord. Hij maakte zowel de langste vrije val (4 minuten en 36 seconden) als de hoogste parachutesprong.

Recordvlucht

Maar 24 jaar later, op 14 september 1984, schreef Kittinger weer geschiedenis. Vanuit Caribou, een stad in de Amerikaanse staat Maine, steeg hij op in een met helium gevulde luchtballon van bijna 3000 kuub (de Rosie O’Grady Balloon of Peace). Vervolgens vloog hij over de Atlantische Oceaan en landde hij na een tocht van 86 uur en 5701 kilometer in de buurt van de Italiaanse havenstad Savona.

Kittinger werd hiermee de eerste persoon die in zijn eentje de Atlantische Oceaan overstak in een luchtballon.

Joseph Kittinger in zijn uniform van de Amerikaanse luchtmacht. Beeld: USAF.

Openingsbeeld: Jim Spellman/Getty Images