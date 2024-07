Vandaag in 1935: ’s werelds eerste parkeermeter

Op 16 juli 1935 werd ’s werelds eerste parkeermeter in gebruik genomen in Oklahoma City. In Nederland verschenen ze pas in 1961.

De parkeermeter was het geesteskind van Carl Magee, een man die in 1927 naar Oklahoma City verhuisde. Daarvoor was hij advocaat en uitgever van kranten. Hij was onder andere belangrijk bij het aan het licht brengen van het Teapot Dome-schandaal, waarbij een hooggeplaatste politicus zich liet omkopen om goedkoop land te verhuren aan oliebedrijven.

Toen hij naar Oklahoma City verhuisde om een nieuwe krant op te richten, had die stad een probleem: er waren te weinig parkeerplekken voor het snelgroeiende aantal auto’s. Mensen die naar hun werk gingen parkeerden op plekken voor winkels, waardoor die minder klanten konden ontvangen. Magee, die in 1933 lid was geworden van de Oklahoma City verkeerscommissie, kreeg de taak om dat probleem aan te pakken.

Meer Vandaag in…

Groot succes

In 1935 bedacht hij de Park-o-Meter, de eerste parkeermeter ter wereld. Toen hij zijn apparaat in mei van dat jaar demonstreerde, ontstond er meteen veel weerstand. Automobilisten waren boos dat ze 5 dollarcent per uur moesten gaan betalen om te parkeren; tot die tijd werd gratis parkeren als een soort Amerikaans recht gezien.

Ondanks die weerstand werd de eerste meter op 16 juli 1935 toch geïnstalleerd. Winkeliers waren er meteen blij mee: auto’s hielden parkeerplekken niet meer de hele dag bezet. Binnen een paar jaar tijd stonden er dan ook honderdduizenden parkeermeters in de Verenigde Staten.

Eerste parkeermeter in Nederland

In Nederland dook de parkeermeter pas in 1961 op. Om de doorstromingen van het autoverkeer bij Schiphol te bevorderen plaatste de luchthaven toen zeventig parkeermeters. Op 19 maart 1964 werden ze ook in het centrum van Amsterdam geplaatst.

19 maart 1964: een Amsterdamse jongen bindt zijn hond vast aan een nieuwe parkeermeter. Beeld:

Jack de Nijs/Anefo/Nationaal Archief.

Bron: Oklahoma Historical Society