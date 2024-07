Vandaag in 1918: Russische tsaar Nicolaas II wordt vermoord

Op 17 juli 1918 werden de voormalige Russische tsaar Nicolaas II, zijn vrouw Alexandra en hun vijf kinderen vermoord.

In het begin van de twintigste eeuw ging het slecht in Rusland: zo heerste er armoede, waren er ernstige voedseltekorten, kampte het land met een reeks militaire nederlagen, waren er slechte arbeidsomstandigheden en ergerde de bevolking zich aan het autocratische regime van de tsaren. Deze ontevredenheid mondde in 1917 uit in de Russische Revolutie.

Meer Vandaag in…

Afgezet en huisarrest

Door grootschalige stakingen tijdens de Februarirevolutie moest tsaar Nicolaas II (Nikolai Alexandrovich Romanov) aftreden. Een Voorlopige Regering kreeg toen de macht een plaatste Nicolaas en zijn familie onder huisarrest.

Na de Oktoberrevolutie in 1917 kregen de bolsjewieken, onder leiding van Lenin, het voor het zeggen. Zij bleven de Romanovs gevangenhouden en legden steeds meer restricties voor de familie op. Ze waren namelijk bang dat Nicolaas zou worden bevrijd en gebruikt als symbool tegen de bolsjewieken. Uiteindelijk besloten ze zelfs dat het veiliger was om de voormalige tsaar en zijn familie te executeren.

Executie van Nicolaas II

Op de nacht van 16 op 17 juli 1918 was het zo ver en werden Nicolaas, zijn vrouw Alexandra, hun vijf kinderen en enkele bedienden zonder vorm van proces geëxecuteerd door een vuurpeloton. De bolsjewieken verbrandden daarna de lichamen en bestrooiden ze met zuur om identificatie te bemoeilijken. Ten slotte dumpten ze de lichamen in een oude mijnschacht.

Pas jaren later, na de val van de Sovjet-Unie, werden de overblijfselen van de familie herontdekt en met DNA-technieken officieel geïdentificeerd. In 1998 kregen Nicolaas II en zijn familie alsnog een staatsbegrafenis.