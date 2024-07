Vandaag in 1606: Rembrandt van Rijn wordt geboren

Op 15 juli 1606 werd Rembrandt Harmenszoon van Rijn geboren in Leiden. Alhoewel, dat is niet helemaal zeker.

Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw woonden Harmen Gerritsz van Rijn en Neeltgen Willemsdr. van Zuytbrouck op Weddesteeg 25, in Leiden. Tegenover hun huis stond molen De Rijn, waarvan Harmen de eigenaar was en waar mout werd gemalen voor bierbrouwerijen. Het stel kreeg tien kinderen.

Onduidelijke geboortedag

Het op een na jongste kind was Rembrandt Harmenszoon van Rijn, hij werd geboren op 15 juli 1606. Tenminste, zo staat dat in een korte biografie die, toen Rembrandt nog leefde, is geschreven door Jan Jansz Orlers, boekverkoper, historicus en burgemeester van Leiden. Maar moderne historici hebben andere documenten gevonden, zoals een notariële akte en een trouwakte, waaruit blijkt dat hij in 1607 zou zijn geboren. Toch houden de meeste bronnen 1606 aan.

Op 14-jarige leeftijd werd Rembrandt door zijn ouders ingeschreven aan de Universiteit van Leiden als letterstudent. Daar heeft hij minstens twee jaar gestudeerd. Vermoedelijk ging hij vanaf 1622 in de leer bij de Leidse schilder Jacob van Swanenburgh en later bij historieschilder Pieter Lastman in Amsterdam. Zo groeide hij uit tot een van de belangrijkste Nederlandse schilders.