Vandaag in 1867: Alfred Nobel demonstreert zijn uitvinding dynamiet

Op 14 juli 1867 demonstreerde Alfred Nobel zijn beroemde uitvinding: dynamiet. Later had hij spijt van zijn innovatie.

De Zweedse chemicus Alfred Nobel handelde in nitroglycerine, een explosieve vloeistof: handig voor de mijnbouw en bij het aanleggen van wegen, zo bedacht hij. Toch werd het geen groot succes; nitroglycerine was namelijk erg instabiel waardoor het soms tijdens transport onbedoeld explodeerde.

Nobel zocht daarom naar stoffen die hij kon toevoegen om de vloeistof stabieler te maken, zonder de explosieve kracht te verminderen. In 1867 vond hij dat: diatomeeënaarde (grond die voornamelijk bestaat uit gefossiliseerde algen). Het ontstane vaste explosief noemde hij dynamiet en hij vroeg er meteen patent op aan.

Meer Vandaag in…

Handelaar in de dood

Op 14 juli 1867 demonstreerde hij zijn explosief voor het eerst in een steengroeve in Engeland. Daarna werd dynamiet al snel erg populair. Niet alleen in de mijnbouw, ook in de wapenindustrie bleek het erg gewild. Nobel verdiende er een fortuin aan.

Hij kwam tot inkeer toen in 1888 zijn broer Ludvig stierf. Een Franse krant bracht het foutieve bericht dat Alfred – die al jaren in Parijs woonde – overleden was en omschreef hem als ‘handelaar in de dood’. Tot die tijd koesterde hij de overtuiging dat dynamiet oorlogen kon bekorten en dat hij dus juist een vredelievende uitvinding had gedaan.

Nobelprijzen

Nobels mening over zijn bijdrage aan de vooruitgang veranderde zelfs zo radicaal dat hij zijn testament aan liet passen. Van zijn totale nalatenschap van 31 miljoen Zweedse kronen – zo’n 174 miljoen in hedendaagse euro’s – ging 94 procent naar een stichting die elk jaar op zijn sterfdag (10 december) vijf prijzen moest uitreiken aan “hen die in het afgelopen jaar van het grootste nut zijn geweest voor de mensheid”. De Nobelprijzen waren geboren.

Openingsbeeld: Tomas Eriksson/CC BY-SA 3.0