Vandaag in 1935: geoloog en astronaut Harrison Schmitt geboren

Op 3 juli 1935 werd de geoloog, astronaut en Amerikaanse senator Harrison Schmitt geboren. Hij is de enige wetenschapper die ooit op de maan is geweest.

Toen Harrison Schmitt in 1965 als geoloog voor de NASA ging werken, behoorde hij tot de eerste groep wetenschappers die werd opgeleid voor het Apollo-project, tot dan toe hadden de astronauten allemaal een militaire achtergrond.

Voordat hij zelf de ruimte inging, trainde hij andere astronauten om geologische waarnemingen te doen. Maar in 1972 was het zover, tijdens de Apollo 17-missie mocht hij zelf naar de maan. Hij en mede-astronaut Eugene Cernan (1934-2017) verbleven er 22 uur en 5 minuten en legden 36 kilometer af, onder andere met een maanwagen.

Harrison Schmitt is de enige wetenschapper op de maan

Apollo 17 was de laatste missie van het programma, dat maakt Schmitt de op één na meest recente person die op de maan is geweest, Cernan stapte net iets later de maanlander in. Schmitt is ook de enige wetenschapper die ooit op de maan is geweest.

In 1975 nam hij ontslag bij de NASA en ging de politiek in. Van 1976 tot 1982 was Schmitt vertegenwoordiger van New Mexico in de Senaat.

De Amerikaan is momenteel 88 jaar.

Harrison Schmitt op de maan, op de voorgrond de maanwagen. Beeld: NASA.