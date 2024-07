Vandaag in 1947: gitarist en astrofysicus Brian May geboren

Brian May in 2023. Beeld: Miikka Skaffari/Getty Images.

Op 19 juli 1947 werd Brian May geboren, beroemd als gitarist van Queen en ook nog eens gepromoveerd in de astrofysica.

Na zijn studie wis- en natuurkunde begon Brian May in 1970 aan zijn PhD-onderzoek aan Imperial Collega London. Hij bestudeerde zodiakaal licht, een zwakke lichtgloed aan de nachtelijke hemel die wordt veroorzaakt door zonlicht dat wordt verstrooid door interplanetair stof. In datzelfde jaar vormde hij samen met zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor ook de band Queen. In 1971 kregen ze er een basgitarist bij: John Deacon.

Brian May promoveerde 37 jaar na het begin van zijn onderzoek

Queen werd steeds succesvoller en vanaf 1974 nam de populariteit plotseling in rap tempo toe. May besloot daarom om te stoppen met zijn promotieonderzoek en zich te focussen op de band. Toch was hij nog coauteur van twee wetenschappelijke publicaties.

Ruim dertig jaar later, in 2006, keerde May terug naar Imperial College London om zijn PhD toch nog af te ronden. Doordat er in de tussenperiode relatief weinig onderzoek was gepubliceerd over zodiakaal licht, kon hij zijn thesis in 2007 al inleveren. Daarna heeft de gepromoveerde astrofysicus nog aan enkele onderzoeken meegewerkt, maar zijn focus bleef altijd bij zijn muziekcarrière.

Bekijk hieronder een prachtige solo van Brian May op de Red Special, een gitaar die hij als tiener met zijn vader heeft gemaakt:



