Vandaag in 1825: ’s werelds eerste passagierstrein

Op 27 september 1825 werd in het noordoosten van Engeland de eerste passagierstrein in gebruik genomen.

Hoewel de stoomtrein al vanaf het begin van de negentiende eeuw zijn intrede maakte in het Verenigd Konikrijk, diende die aan het begin alleen voor het transport van goederen. Pas op 27 september 1825 maakte de eerste passagierstrein een rit.

De trein in kwestie, Locomotion No. 1, reed over de Stockton and Darlington Railway, een lijn die oorspronkelijk was aangelegd voor het vervoer van kolen. Maar die septemberdag vervoerde hij 450 tot 600 mensen van het dorpje Shildon in het noordoosten van het Engeland naar de stad Stockton-on-Tees, zo’n 40 kilometer verderop.

Locomotion No.1 reed met een snelheid van zo’n 24 kilometer per uur. Tegenwoordig is dat niet erg indrukwekkend, maar het was toch zo’n 10 kilometer per uur sneller dan een paardenkoets, het snelste vervoersmiddel in die tijd.

De eerste treinrit in Nederland vond plaats op 20 september 1839.

