Vandaag in 1991: wandelaars vinden ijsmummie Ötzi

Op 19 september 1991 stuitten twee toeristen in de Alpen op een bevroren lijk. Het werd wereldberoemd onder de naam Ötzi.

Op een hoogte van bijna twee kilometer in het Ötztal in de Oostenrijk-Italiaanse Alpen zagen twee wandelaars een deel van een hoofd en schouders uitsteken boven smeltend ijs. Omdat de stoffelijke resten zo goed geconserveerd waren gebleven – door uitdroging en daarna invriezing – dachten ze aanvankelijk dat het lichaam toebehoorde aan een recentelijk omgekomen skiër. Al gauw bleek echter dat het ging om de oudste mummie die ooit in Europa was gevonden: 5300 jaar lang lag de man, die later Ötzi werd gedoopt, al onder het ijs.

Kale knar

Sinds 1998 ligt de ijsmummie – die niet veel groter is dan 1 meter 60 – in het Zuid-Tiroler Archeologiemuseum, in het Italiaanse Bolzano. Hier bewaren ze zijn lichaam in een ruimte met een constante temperatuur van -29,5 graden Celsius. Iedere acht weken wordt Ötzi bovendien besprenkelend met steriel water, om zo een beschermend ijslaagje om zijn stoffelijk overschot te creëren.

Zo’n 300.000 mensen per jaar bezoeken het museum om via een speciaal kijkvenster een glimp van de mummie op te vangen. Daarnaast staan wetenschappers in de rij om onderzoek te doen naar de IJsman. En door de vele studies die inmiddels zijn uitgevoerd, weten we dat hij een getinte huid en donker haar had. Én misschien beschikte hij niet over een weelderige haardos, maar over een kalende knar…

Vermoord?

Bovendien weten we ook dat Ötzi mogelijk last had van meerdere gezondheidskwalen, zoals maagzweren, de ziekte van Lyme en versleten gewrichten. Maar de IJsman overleed hier niet aan; hij werd waarschijnlijk vermoord. Onderzoekers vonden in zijn brein resten van een bloeding – aanwijzing voor een klap op het hoofd. De gewelddadige aanval werd hem uiteindelijk fataal.

Bron: KIJK 11-12/2023

Beeld: Südtiroler Archäologiemuseum/EURAC/Marco Samadelli-Gregor Staschitz