Deze drie vliegtuigen zijn echte verkoopklappers

Ongeveer 250 A380’s wist Airbus te verkopen; een schamel aantal. Maar zelfs bij de beroemde Boeing 747, die als een commercieel succes geldt, bleef de teller op 1570 exemplaren steken. Nee, dan de volgende toestellen.

1. Airbus A320

Een Airbus A320 van British Airways. Beeld: Ronnie MacDonald/CC BY 2.0

In februari 1987 kreeg deze narrow-body (een vliegtuig met maar één gangpad) zijn luchtdoop, een maand later nam Air France hem in dienst op de route Parijs-Brussel. De A320 was het eerste verkeersvliegtuig ter wereld dat niet mechanisch of hydraulisch wordt bestuurd, maar elektronisch, door middel van een zogeheten fly-by-wire-systeem. In december 2022 had Airbus er in totaal ruim 10.000 afgeleverd; er zijn bestellingen voor nog eens 6000 exemplaren. Uitgerekend American Airlines is met zo’n 450 A320’s de grootste afnemer van dit Europese toestel.

2. Boeing 737

Een Boeing 737 van Scandinavian Airlines. Beeld: Adrian Pingstone

Net als de Airbus A320 vormt de 737 eigenlijk een ‘familie’ van vliegtuigen, met grotere of juist kleinere varianten. (De Boeing 737 MAX is de meest recente generatie.) En net als de A320 werd hij ontwikkeld voor de middellange afstand. In april 1967 maakte de Boeing 737 zijn eerste vlucht; in februari 1968 voerde hij voor Lufthansa zijn eerste lijnvlucht uit. Vijftig jaar later, in maart 2018, werd de tienduizendste 737 afgeleverd aan Southwest Airlines. Op dit moment staan er nog vierduizend op de bestellijst. Het nieuwe Nederlandse regeringsvliegtuig, in gebruik sinds 2019, is overigens een aangepaste Boeing 737-700.

3. Cessna 172

Een Cessna 172. Beeld: Peter Bakema

Oké, dit Amerikaanse propellerkistje is natuurlijk geen echt passagierstoestel, want de Cessna 172 biedt (behalve aan de piloot) slechts ruimte aan drie inzittenden. Maar met 45.000 verkochte exemplaren moet hij simpelweg als het meest succesvolle commerciële vliegtuig ooit worden beschouwd. Daarnaast is de Cessna 172 een van de meest gebruikte lestoestellen ter wereld. Op 28 mei 1987 schreef dit vliegtuig nog op een andere manier geschiedenis: de jonge West-Duitser Mathias Rust steeg met een gehuurde Cessna F172P op vanuit Finland, wist vervolgens de luchtverdediging van de Sovjet-Unie te omzeilen en landde in Moskou op een brug bij het Rode Plein.

Dit is een kader bij de Terugvlucht-aflevering over de Airbus A380. Waarom zijn er daarvan zo weinig verkocht? Je leest het in KIJK 4/2023, die vanaf donderdag (16 maart) tot en met 12 april in de winkel ligt.

Meer informatie:

Tekst: Leo Polak

Openingsbeeld: Ronnie MacDonald/CC BY 2.0