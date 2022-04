Airbus A380 vliegt op 100 procent biobrandstof

De vliegtuigbouwer laat zien dat klimaatbewust vliegen wel degelijk mogelijk is. Hoe? Door zijn jumbo volledig op biobrandstof te laten zoeven.

De luchtvaart wil graag emissieloos worden en streeft naar vliegen op waterstof. Maar het is de vraag of dat technisch gezien wel kan. Het ontwerp van vliegtuigen zoals we die nu kennen, moet dan namelijk flink op de schop. Daarom richt Airbus zich naast waterstof ook op biobrandstof. En onlangs vloog zijn grootste toestel voor het eerst volledig op het ‘groene spul’.

Lees ook:

Vuurpijl

De vliegbranche wil verduurzamen met behulp van Sustainable Aviation Fuel, een alternatief voor de gebruikelijke kerosine. Deze biobrandstof bestaat voornamelijk uit hergebruikte kookolie (zoals olijf- en zonnebloemolie), en zorgt voor veel minder uitstoot dan de standaard vliegtuigbenzine. Op deze manier hoopt Airbus de klimaatdoelen van Parijs te halen. Naar verwachting kan de alternatieve brandstof voor minstens 53 procent en misschien zelfs wel 71 procent van de nodige afname van broeikasgassen binnen de vliegindustrie zorgen.

Op basis van eerdere tests weet Airbus dat zijn vliegtuigen nog werken wanneer de tanks voor de helft gevuld zijn met Sustainable Aviation Fuel, terwijl de rest nog de gebruikelijke benzine is. Maar op 25 maart ging een van zijn jets geladen met 27 ton aan niets anders dan biobrandstof de lucht in. De testvlucht duurde drie uur, en vond plaats boven Blagnac Airport in Frankrijk. Als klap op de vuurpijl kwam er nog een tweede proef, waarin de A380 een trip maakte naar Nice Airport. Dit gebeurde op 29 maart. Hiermee laat de vliegtuigbouwer zien dat het mogelijk is om volledig zonder kerosine te vliegen.

Concurrentie

Met deze proef neemt Airbus deel aan een grotere trend binnen de vliegindustrie. Zo slaagde Boeing er in 2012 al in om zijn 787 Dreamliner deels op biobrandstof over de Grote Oceaan te laten vliegen. De concurrentie is dus scherp, maar dit houdt Airbus niet tegen. Zo is de A380 al het derde toestel dat erin slaagt om volledig op biobrandstof te vliegen, na de A350 en A319neo. Als alles volgens plan gaat, kunnen we rond 2030 al met gebruikte kookolie in de tank op reis gaan.

Bronnen: Airbus, New Atlas

Beeld: Pixabay/mrminibike