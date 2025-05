Van lab naar tap: waarom alcoholvrij bier steeds beter wordt

Van alcoholvrij bier tot stijlvolle mocktails: drank zonder alcohol wint snel aan populariteit. Toch blijft de productie van 0.0-dranken een uitdaging voor brouwers en distilleerderijen: het is lastig om zonder alcohol de smaak en eigenschappen van het origineel te behouden. Hoe slagen ze daar dan toch in?

Ik zit in een soort mini-museum. Om me heen staan allerlei flessen, foto’s en notities van medewerkers die de afgelopen eeuw door de firma Hooghoudt zijn verzameld. In deze Groningse destilleerderij draait alles om jenever, kruidenbitter en whisky. En ze maken er limonadesiropen voor het jonge publiek. Maar sinds kort staat er een sterke drank zonder alcohol tussen: Hooghoudt Zero Zero 24. “Elke brouwerij en distilleerderij werkt aan alcoholvrije varianten, dus wij kunnen natuurlijk niet achterblijven”, vertelt Joris Magnin, productontwikkelaar bij Hooghoudt.

Hoewel de eerste alcoholvrije biertjes al meer dan een eeuw geleden werden gemaakt, zien we de afgelopen jaren pas echt een flinke groei in dit soort drankjes. Onder de drinkers zijn veel mensen die meer op hun gezondheid letten of minder calorieën binnen willen krijgen. In 2018 dronk minder dan 10 procent van de volwassenen maandelijks alcoholvrij bier; in 2022 was dat al bijna 16 procent. En de trend lijkt door te zetten, zeker met de ontwikkeling van steeds lekkerder alcoholvrije (speciaal) bieren, sterke drank en mixdrankjes. Toch zijn lang niet alle nul-varianten een succes. Wat maakt het zo moeilijk om drank zonder alcohol te brouwen?

Je leest het in het hele artikel in KIJK 6-2025. Bestel deze editie in onze webshop.

Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: George Cox/Unsplash