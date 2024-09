Kunnen bio-aromaten ooit fossiele brandstoffen vervangen?

Uit olie en gas worden niet alleen brandstoffen gemaakt voor benzineauto’s, schepen en vliegtuigen, maar ook grondstoffen voor producten variërend van je shampoo tot je laptop. Met het oog op klimaat en milieu werken onderzoekers nu hard aan verantwoorde vervangers voor zulke stoffen, die bijvoorbeeld zijn ontwikkeld uit planten of ingezameld afval.

In bijna alles wat we gebruiken zit koolstof. Loop je dag maar eens na. Van je tandenborstel en de tandpasta die je erop dropt tot je shampoo en cosmetica. In de kleding die je draagt en het wasmiddel dat je gebruikt om ze te wassen. In je fiets of auto, je laptop, het verpakkingsmateriaal van je eten en de isolatie van je huis.

Bio-aromaten in plaats van olie en gas

Maar liefst 40 procent van alle stoffen die koolstof bevatten, zijn aromaten. Die naam danken ze aan het feit dat ze een luchtje hebben. De meeste aromaten bestaan uit een ring van zes koolstofatomen; de simpelste versie is de beroemde benzeenring. Die ringstructuur maakt aromaten erg stabiele en rigide moleculen, waardoor ze gewild zijn in tal van producten.

Nu nog komt het merendeel van de aromatische stoffen (en de rest van de benodigde koolstof) uit olie en gas. Om de klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te sparen, wordt er druk gezocht naar alternatieven. Zulke alternatieven hopen wetenschappers te vinden in de bio-aromaten – stoffen ontwikkeld uit bijvoorbeeld planten. Maar hoe maak je die?

Tekst: Femke de Jong