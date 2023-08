Charles Lindbergh vloog als eerste solo over de Atlantische Oceaan

Hij had antisemitische denkbeelden, zijn kind werd vermoord en hij leidde een dubbelleven. Toch wordt deze Amerikaanse luchtvaartheld vooral herinnerd als de eerste mens die solo de Atlantische Oceaan over vloog. In deze aflevering van de serie Terugvlucht: Charles Lindbergh.

Pak een scooter en zet een grote tank vol benzine op het stuur zodat je niets meer kunt zien. Sloop de benzinemeter eraf. Vouw een tent over jezelf en de scooter heen. Kijk even naar buiten welke kant je ongeveer op wil en rits de tent goed dicht. Ga dan 33,5 uur aan één stuk rijden, in weer en wind. Klinkt dit als gekkenwerk? Het lijkt erg op wat de Amerikaan Charles Lindbergh deed in mei 1927. Alleen dan niet op de weg, maar in de lucht: de Amerikaan vloog in zijn eentje in een rammelend vliegtuigje van New York naar Parijs. Een soloreis die nog nooit eerder was gemaakt.

Prachtige prestatie

Levensgevaarlijk natuurlijk. Maar Lindbergh, een 25-jarige piloot die vracht rondvloog voor de posterijen en als stuntvlieger optrad bij evenementen, was bepaald niet bang uitgevallen. En na deze actie zag de wereld eindelijk in dat de luchtvaart een gouden toekomst had. ‘Deze prachtige prestatie,’ schreef het Algemeen Handelsblad kort na zijn recordvlucht, ‘is opnieuw een bewijs, dat een vliegtocht van anderhalf á twee etmalen voor een physiek geschikt persoon lang niet die inspanning vereischt, die men tot vóór de vlucht van Lindbergh in dergelijke lange duurvluchten meende te zien. Practisch gesproken waren dergelijke vluchten steeds beschouwd als vrijwel onuitvoerbaar.’ Kortom: volgens de krant vielen lange vluchten over de oceaan best mee.

Charles Lindbergh werd met deze actie in één klap ontzettend belangrijk voor de luchtvaart. Maar zijn beroemde solovlucht kwam er niet vanzelf.

Tekst: Mark Traa

Openingsbeeld: Keystone/Hulton Archive/Getty Images/New York Times Co./Getty Images