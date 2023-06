Frankenstein-vliegtuigen bestaan uit samengeraapte onderdelen

Vliegtuigen bouwen is ingewikkeld en vooral duur. In tijden van oorlog en schaarste wordt er dus alles aan gedaan om ze in de lucht te houden met veel te grote vleugels, gestolen ontwerpen en bij elkaar geraapte onderdelen. In deze aflevering van de serie Terugvlucht: Frankenstein-vliegtuigen.

Gezagvoerder Hugh Woods wist dat de vlucht gevaarlijk kon zijn. Hij was piloot van een Douglas DC-3 in dienst van CNAC. Deze Chinese staatsluchtvaartmaatschappij liet haar lijndiensten uitvoeren door zes toestellen van Aviation Exploration Incorporated, eigendom van de ‘vader van de Amerikaanse burgerluchtvaart’, Clement Melville Keys. Het was mei 1941. Het Chinese luchtruim wemelde van de Japanse gevechtsvliegtuigen die, zo besefte Woods maar al te goed, geen enkele moeite zouden hebben met een eenvoudige prooi als zijn DC-3.

Woods moest een passagiersvlucht maken van Hongkong naar het 1100 kilometer verderop gelegen Chungking. Het tweemotorige toestel steeg zonder problemen op, maar eenmaal in de buurt van de bestemming werd duidelijk dat de Japanners de stad aan het bombarderen waren. Woods week daarom uit naar een vliegveld in de buurt.

Camoufleren tussen bamboestruiken

De passagiers waren nog maar net het vliegtuig uit of er doken ook daar Japanse bommenwerpers op. Terwijl die over het vliegveld scheerden, zochten Woods en de overige inzittenden een goed heenkomen in een bosrand iets verderop. Vandaaruit zagen ze hoe er meer dan tweehonderdbommen op het vliegveld neerregenden. Een ervan, een projectiel van 100 kilo, explodeerde onder de rechtervleugel van de DC-3.

Toen de aanvallers weer waren vertrokken, inspecteerde Woods zijn vliegtuig en zag hij dat de helft van de rechtervleugel was afgerukt en dat bomscherven meer dan vijftig gaten in de dunne aluminium romp hadden geslagen. Onder normale omstandigheden zou de DC-3 zijn afgeschreven, maar in die tijd waren vliegtuigen hun gewicht zo ongeveer in goud waard. Woods duwde het gehavende toestel met behulp van de passagiers tussen de hoge bamboestruiken en camoufleerde het zo goed mogelijk om te voorkomen dat de vijand het bij een volgende aanvalsgolf helemaal in schroot zou veranderen.

Dit is het begin van de Terugvlucht-aflevering over Frankenstein-vliegtuigen die te lezen is in ons dubbeldikke zomernummer.



Beeld: Archive Photos/Getty Images