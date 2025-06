Nee, de Golden Gate Bridge is niet goud. Hij is vernoemd naar de zeestraat die hij overspant: de Golden Gate. De kleur van de brug heet officieel international orange. Aanvankelijk wilden de ontwerpers hem aluminiumkleurig maken. Ook lag er een voorstel om hem zwart met geel te schilderen, voor extra zichtbaarheid in de mist. Maar het werd dus oranje. Deze kleur leek op die van de tijdelijke primer die tijdens de bouw werd aangebracht. Die beviel en maakte de brug ook goed zichtbaar, zodat ie een blijvertje werd. Beeld: Getty Images.

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: de Golden Gate Bridge, de brug die niet kon worden gebouwd.

Het kon niet. Het kón gewoon niet. Toen in de jaren twintig van de vorige eeuw plannen opdoken voor een brug over de Golden Gate, de zeestraat die de Baai van San Francisco verbindt met de Grote Oceaan, gaven de meeste mensen er geen dollarcent voor. Een brug op deze plek, dat was technisch onhaalbaar.

Om te beginnen is de zeestraat op het smalste punt nog altijd circa 2 kilometer breed. Zo’n lange overbrugging was nog nooit gerealiseerd. Bovendien is de Golden Gate in het midden 115 meter diep en stroomt het water er verraderlijk hard. En dan verandert die stroming ook nog eens meerdere keren per dag: bij eb vloeit water uit de baai naar de oceaan, bij vloed andersom. Hoe moest je in dit water brugpijlers bouwen?

Daar kwam bij dat het in de San Francisco Bay Area loeihard kan waaien. Dat zorgt voor huizenhoge golven en extreme krachten die op een eventuele brug worden botgevierd. Daarnaast was San Francisco een wereldhaven en lagen er meerdere marinebases in de baai. De constructie moest dus zo hoog zijn dat zelfs de hoogste zeilschepen eronderdoor konden.

Aardbevingen

Oh, en alsof dat allemaal niet ingewikkeld genoeg was, ligt San Francisco ook nog eens op de San Andreasbreuklijn. Met enige regelmaat schuiven de Pacifische en Noord-Amerikaanse Plaat er langs elkaar, waarna de aarde trilt als een rietje. In 1906 nog vond bij de stad een aardbeving plaats van 7,9 op de schaal van Richter, met meer dan drieduizend doden.

Kortom: wie hier serieus een brug wilde bouwen, moest wel gek zijn. We spoileren niets als we zeggen dat de Golden Gate Bridge er tóch kwam. Dit is hoe.

Tekst: Berry Overvelde