‘Ik wil een weekje lekker knorren in winterslaap’

Hoofdredacteur André Kesseler heeft het druk, daarom zou hij best een weekje in winterslaap willen. Maar zou het menselijk lichaam dat eigenlijk wel aankunnen?

Ik klaag niet, hoor. We hebben de mooiste baan ter wereld, maar we zijn op de redactie van KIJK en KIJK Geschiedenis best druk. We vullen jaarlijks honderden pagina’s voor de reguliere edities van beide bladen en we maken prachtige specials zoals de Theorie van (bijna) alles die de abonnees bij dit nummer krijgen en voor de ‘losse kopers’ in de winkel of in onze webshop te koop is.

Extra werk

Daarnaast maken we ook nog minispecials zoals die voor offshore-gigant Heerema Marine Contractors, een serie wetenschappelijke podcasts met Diederik Jekel, een goedbezochte website… en ga zo maar door. Bovendien willen we KIJK ook graag een keer in een nieuw jasje steken, want dat oude is alweer een jaar of zes oud.

Zo’n nieuwe vormgeving – die jullie vanaf het volgende dikke winternummer te zien krijgen – betekent zoeken naar voorbeelden van welke kant het visueel op moet, ideeën voor nieuwe rubrieken, andere lettertypes, en efficiëntere manieren om de diepgaande informatie waar KIJK om bekend staat over te brengen. Kortom: zo’n zogenoemde restyling is superinteressant om te doen, maar levert ook een eindeloze serie vergaderingen en nóg wat extra werk op.

Fitter en gespierder wakker worden

Dus toen ik het geweldige verhaal van Marysa van den Berg over winterslaap las, dacht ik: dat wil ik. Niet lang, maar een weekje lekker knorren in torpor, zoals de winterslaap in wetenschappelijke kringen heet, klinkt fantastisch. Met een beetje mazzel, zo maak ik uit het verhaal van Marysa op, word ik daarna fitter en gespierder wakker en ben ik ook nog beter beschermd tegen radioactieve straling. Ik weet niet zeker wat ik aan dat laatste heb, maar hé, baat het niet…

Een eindje verderop in de tekst komen helaas toch ook wat minder gezellige kanten van torpor aan bod. En dus blijf ik toch maar gewoon wakker; in ieder geval tot ‘de wetenschap’ garandeert dat al mijn herinneringen op hun plek blijven en ik, zoals bij sommige winterslapers ook schijnt te gebeuren, niet doodmoe ontwaak. Dan heeft zo’n torporweekje namelijk geen zin. Want ik klaag niet, hoor. Maar…

Deze redactioneel staat in KIJK 10/2023. Bestel deze editie eenvoudig via de onderstaande knop.