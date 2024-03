Jeddah Tower had het hoogste gebouw ter wereld moeten worden

We stampen wat uit de grond: steden, wegen, havens, wolkenkrabbers, vliegvelden… Maar soms maken mensenhanden iets dat je als een soort modern wereldwonder kunt beschouwen. In deze aflevering van de serie Wereldprojecten: de poging om in Saoedi-Arabië het hoogste gebouw ter wereld te bouwen, Jeddah Tower.

Sinds de jaren zeventig wordt in Dubai met onwaarschijnlijke snelheid de ene na de andere wolkenkrabber uit het woestijnzand gestampt. Eén gebouw torent ver boven al dat geweld van glas en beton uit: de Burj Khalifa van 828 meter – het hoogste ter wereld. Maar zoals sommige mensen last hebben van die net iets dikkere auto op de oprit van de buurman, zo hebben de überrijken last van een prachtig hoog bouwwerk in een buurland.

Miljardair en superinvesteerder prins Al Waleed bin Talal bin Abdoel Aziz Al-Saoed van Saoedi-Arabië is zo’n man. Nog geen jaar nadat de Burj Khalifa zijn hoogste punt had bereikt – en daarmee de 508 meter hoge Taipei 101 in Taiwan van de troon stootte – kondigde de prins aan dat hij van plan was om een nog hoger pandje neer te zetten. Het moest de eerste wolkenkrabber worden van meer dan een mijl (1,6 kilometer) hoog. Te bouwen in Jeddah Economic City, een soort peperdure, nog compleet te ontwikkelen buitenwijk van Jeddah, dat het Dubai van Saoedi-Arabië zou worden. Maar Abdoel Aziz Al-Saoed kwam er al snel achter dat dat niet zo eenvoudig was als hij had gedacht.

