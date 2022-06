‘Verander wolkenkrabbers in batterijen’

In plaats van alleen grote accu’s neer te zetten, kunnen we elektriciteit ook opslaan in onze grootste gebouwen.

Zonnepanelen en windturbines wekken steeds meer energie op. Dat is natuurlijk goed voor het klimaat, maar het brengt wel een probleem met zich mee: wat als de zon niet schijnt of als het niet waait? Daarom is het belangrijk dat we elektriciteit kunnen opslaan. Onderzoekers aan het International Institute of Applied Systems Analysis in Wenen komen nu met een vernieuwende opslagmogelijkheid.

Robots

Voor hun plan gaan ze de liften van wolkenkrabbers gebruiken als zogeheten zwaartekrachtbatterijen. Wanneer energiecentrales in de omgeving meer energie opwekken dan wordt verbruikt, gebruiken ze deze extra energie om gewichten omhoog te tillen. Als er dan op een later moment meer energie wordt verbruikt dan opgewekt, bijvoorbeeld als het nacht wordt en de zonnepanelen geen stroom meer leveren, worden de gewichten met de lift naar beneden gelaten. Door de lift op een generator aan te sluiten en de zwaartekracht zijn werk te laten doen, komt de opgeslagen energie weer vrij.

Veel hoge gebouwen hebben al systemen die stroom opwekken als de liften in beweging komen. Het nadeel is alleen dat die liften lang niet altijd in gebruik zijn – een groot deel van de dag staan ze stil. Het team wil deze tijd nuttig gebruiken. Wanneer een lift niet in gebruik is, plaatsen robots automatisch containers met bijvoorbeeld nat zand in de lift en sturen ze deze naar boven of beneden, om zo energie op te slaan of vrij te maken.

Goedkoop

Het nieuwe systeem roept wel een aantal vragen op. Waar ga je al die gewichten laten? Dat is vooral een probleem op de hogere verdiepingen. Je wil niet dat alles door de vloer zakt. Ook mogen ze niet in de weg staan voor de bewoners en is het belangrijk dat de robots goed worden ingesteld op het liftverkeer binnen de wolkenkrabbers. Het is namelijk niet de bedoeling dat de liften de hele dag bezet zijn door containers zand.

Er moet dus nog wat aan het idee geschaafd worden. Toch heeft het potentie, zeker omdat het goedkoop is. De liften staan er al, je hoeft alleen maar de gewichten en de robots te leveren. Kijk dus niet raar op als je in de toekomst de lift deelt met een zandzak.

