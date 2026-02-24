Protect Ukraine: deze Nederlanders leveren oorlogstuig op maat aan Oekraïne

Europa stuurt voor miljarden euro’s aan militaire hulp naar Oekraïne, maar niet alle spullen zijn even nuttig aan het front. De Nederlandse organisatie Protect Ukraine doet het net even anders en levert hulp op maat. En als een gewenst product nog niet bestaat? Dan laten ze het gewoon zelf maken.

Aan noodwoningen tot gratis patat: allerlei Nederlandse burgerinitiatieven bieden hulp aan Oekraïne. Protect Ukraine is er een van, maar is anders dan de andere. Het is de enige Nederlandse organisatie die rechtstreeks hulpgoederen levert aan het Oekraïense leger. En die hulp is in de loop der jaren steeds specifieker geworden. Wat begon met scherfvesten en pick­-uptrucks is inmiddels geëvolueerd naar steun op maat. Nederlandse ingenieurs helpen Protect Ukraine om de complexe verzoeken van de strijdkrachten in te kunnen willigen: van gronddrones tot op afstand bestuurbare evacuatievaartuigen.

Twintig konvooien

Schrijver Jaap Scholten richtte Protect Ukraine op in 2022, samen met ondernemer Dirck Smits van Oyen. De twee formuleerden een duidelijk doel: het Oekraïense leger ondersteunen met civiele goederen. Scholten vindt die keuze niet meer dan logisch: “Als je ziet in wat voor hel die mannen zich bevinden, is het leger helpen met beschermende middelen het meest humanitaire wat je kunt doen. Soldaten hebben tourniquets en kogelvrije vesten nodig, maar willen ook graag kunnen douchen. Dat zijn allemaal dingen die wij voor ze verzorgen.”

De organisatie levert dus geen wapens. Alle spullen vallen in de categorieën bescherming, overleving en herstel. Inmiddels heeft Protect Ukraine met twintig konvooien voor ruim tien miljoen euro aan hulpgoederen geleverd. Hoe krijgen ze dit voor elkaar?

Tekst: Mark van den Tempel