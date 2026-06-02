Deze vreemde robot trotseert moeilijk terrein en beklimt muren

Wetenschappers hebben een robot ontwikkeld met twintig poten. Dankzij zijn unieke ontwerp kan hij alle kanten op bewegen, zelfs als hij wat poten mist.

Maak kennis met Argus: een bolvormige robot zonder voor- of achterkant. Hij bestaat uit een centrale kern met twintig uitschuifbare poten die allemaal zijn uitgerust met een camera. Het geheel lijkt een op een zee-egel en beweegt een beetje als een steppenroller (een plant die je in westernfilms vaak door de woestijn ziet rollen).

Argus is ontworpen door wetenschappers van Duke University (VS) en vernoemd naar een reus met honderd ogen uit de Griekse mythologie. De onderzoekers beschrijven de robot in een artikel in het vakblad Science Robotics.

Muren beklimmen

Het bijzondere aan Argus is dat hij helemaal symmetrisch is en dus geen voor- of achterkant heeft. Daardoor kan hij in alle richtingen even goed bewegen. Hij rolt dus niet alleen vooruit, maar ook achteruit, zijwaarts of diagonaal. Als hij een andere richting op moet om een obstakel te ontwijken, hoeft hij zijn lichaam dus niet eerst te draaien. Vanwege de camera’s op de poten heeft hij bovendien een gezichtsveld van bijna 360 graden.

Dankzij zijn vele uitschuifbare poten trotseert Argus moeilijke terreinen. In de video hieronder is te zien hoe hij over de campus van de universiteit rolt, in het bos wandelt (en niet alleen op het pad) en door een zandstrand ploetert. Op een gladde vloer kan hij daarnaast ook een doos naar een bepaalde locatie duwen. Argus kan zelfs omhoog klimmen tussen twee muren die dicht op elkaar staan.

Buitenaardse planeten verkennen

Doordat de robot zoveel poten heeft, kan hij gewoon blijven functioneren als er één uitvalt. In de video hierboven is te zien dat hij zelfs met drie kapotte poten nog kan bewegen, hoewel dat wel iets minder soepel gaat.

Wat heb je aan zo’n robot? De onderzoekers zien zelf veel mogelijkheden. Zo zou je Argus kunnen inzetten om bosbranden te monitoren, informatie te verzamelen in rampgebieden of zelfs andere planeten te verkennen.

Veel robots hebben moeite met zand, maar dat is voor Argus geen probleem.

Bronnen: Science Robotics, Duke University

Beelden: Duke University