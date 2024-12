‘Ik was in meerdere mythes gestonken die sporten en afvallen nou eenmaal omgeven’

Na een verhelderend moment op een terras besloot hoofdredacteur André Kesseler om meer te gaan sporten, maar stonk daarbij in meerdere mythes.

Een jaar of drie geleden zat ik op een Duits terras. Biertje, zon op m’n gezicht, Wienerschnitzel… En opeens zag ik hem, de man die – zonder dat hij dat ooit zou weten – m’n leven ging veranderen. Ik schatte hem begin zestig, en dus een paar jaar ouder dan ik. Mijn blik ging langs zijn sandalen, wollen sokken en melkwitte benen naar een vaalzwarte korte broek die aan de voorkant voor een groot deel aan het zicht werd onttrokken door een indrukwekkende bierbuik. Die leek zijn bovenlichaam (zwaartekracht is een bitch) richting de aarde te trekken en zo sjokte hij licht gebogen over de keien van het dorpsplein.

Voor alle duidelijkheid. Geen oordeel. Als je van mening bent dat al het goede gereedschap nou eenmaal onder een afdakje moet hangen, of je leeft vanuit het motto: liever te dik in de kist dan een feestje gemist… Prima! Doe je ding. Maar ik schrok van dat beeld en vroeg me opeens af: hoe wil ik eigenlijk oud worden? Het antwoord was, kijkend naar die voortschuifelende man: niet zo!

Goede voornemens

Nou ben ik, goed of slecht, van het model ‘niet lullen maar poetsen’, dus ging ik eenmaal thuis direct aan de slag. Kocht een crosstrainer, want dat is beter voor de knietjes dan hardlopen. Begon daarop dagelijks rond te hoppen, want dan verbrand je heul veul calorieën. Vooraf lekker stretchen, want dan krijg je geen blessures. IJskoud afdouchen, want – zo weet iedereen – dat is gewoon goed voor je. En minder eten, want als je minder eet, val je af.

Succes verzekerd, zou je zeggen. En toch gebeurde er – zelfs na twee weken met m’n platvoeten op die @%#^#$%@#-weegschaal – he-le-maal niks. Kennelijk was ik in meerdere mythes gestonken die sporten, afvallen en gezondheid nou eenmaal omgeven. Nu het jaar ten einde loopt en de goede voornemens weer uit de kast worden gehaald, vonden we het een goed moment om de belangrijkste te ontzenuwen. Veel plezier met dit nummer

