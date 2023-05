Speedrunners spelen videogames binnen enkele minuten uit

Hoe snel kun je een videogame uitspelen? Die vraag stellen speedrunners zichzelf. In hun race om de records moeten ze alles van hun spellen weten. Soms zelfs tot aan de code van een game toe.

Meer dan vijftig uur. Zo lang doet de gemiddelde gamer over de main story van het videospel Elden Ring. En dat is niet verwonderlijk. De epische actieroleplayinggame van FromSoftware, die vorig jaar bij The Game Awards werd bekroond tot spel van het jaar, biedt een gigantische fantasiewereld waarin spelers dagenlang kunnen rondlopen, vechten, puzzelen en verdwalen. Maar dat hóéft niet. Een gamer met de nickname Hyp3rsomniac wist het spel uit te spelen in slecht 3 minuten en 56 seconden. Welkom in de wereld van speedrunning.

Gedraaide controller

Rond elke grote game – en rond een heleboel kleinere games – bestaat een online community van speedrunners. Deze spelers zijn gefascineerd door de uitdaging hun favoriete titel zo rap mogelijk uit te spelen. Voor de meesten is dit een hobby, maar enkelen hebben er zelfs hun werk van gemaakt door hun oefensessies en recordpogingen te delen met enthousiaste kijkers op streamingwebsites als Twitch (een beetje vergelijkbaar met YouTube, maar dan speciaal voor livestreams). Soms spelen ze het hele spel, soms een stukje. En soms duurt zo’n run uren, soms seconden. Per game zijn er verschillende spelcategorieën, ranglijsten, spelregels en etiquettes opgesteld – maar het doel is altijd hetzelfde: snel, sneller, snelst.

Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Natuurlijk moeten speedrunners het spel beheersen, weten hoe ze puzzels oplossen of vijanden verslaan, een goede hand-oogcoördinatie hebben, en – ironisch genoeg – heel veel uren oefenen. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende elementen. Soms kun je een game bijvoorbeeld beter in een andere taal spelen, zodat de dialogen iets korter duren. Of de controller een kwartslag draaien, waardoor je makkelijker bij bepaalde knoppen komt. En om écht voor records te gaan, is het vaak zelfs nodig om in de code van een spel te duiken.

Op tijd bij de bus

Een van de beroemdste speedruneigenaardigheden ooit is te vinden in een van de beroemdste videogames ooit. We spreken over het fenomeen frame rules, in het spelletje Super Mario Bros.

Meer informatie:

Tekst: Rick Peters

Beeld: Nintendo of America/YouTube