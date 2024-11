Is de straling van smartphones kankerverwekkend?

Al sinds smartphones gemeengoed zijn, wordt er gespeculeerd over de effecten ervan op onze gezondheid. Zo zou de technologie mogelijk kankerverwekkend zijn. Australische wetenschappers hebben de grootste overzichtsstudie tot nu toe uitgevoerd naar deze laatste claim, en komen tot een eenduidige conclusie.

Grofweg 60 procent van de wereldbevolking gebruikt momenteel een smartphone – zo’n 4,88 miljard mensen. In het jaar 2027 zal dit aantal naar verwachting zijn gestegen naar 6 miljard. En gemiddeld turen we bijna vier uur per dag naar onze smartphoneschermpjes. Niet zo gek dus dat er de afgelopen jaren duizenden studies zijn uitgevoerd om de gevolgen van smartphonegebruik op onze gezondheid in kaart te brengen.

Zo verschenen er tal van onderzoeken met de vraag: kan de mobiele telefoon kanker veroorzaken? In 2011 nam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het standpunt in dat de elektromagnetische straling van smartphones mogelijk kankerverwekkend is voor mensen. Een besluit dat veel stof deed opwaaien: de meeste wetenschappers waren het er over eens dat dit effect nog helemaal niet was aangetoond.

Nu, dertien jaar later, hebben Australische wetenschappers de resultaten van bestaande studies gebundeld om te onderzoeken of (veelvuldig) gebruik van smartphones de kans op hoofd-, hals-, of hersenkanker verhoogt. De bevindingen zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental International.

Geen verband

Het onderzoek stond onder leiding van het Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) en werd uitgevoerd in opdracht van de WHO. De wetenschappers spitten meer dan vijfduizend publicaties door en beoordeelden die op betrouwbaarheid. Daarbij viel het gros van de studies af, omdat ze toch niet relevant bleken, de onderzochte groep te klein was of omdat de methodologie te gebrekkig bleek om gegronde conclusies te kunnen trekken.

63 studies bleven over – gepubliceerd tussen 1994 en 2022, en uitgevoerd in 22 landen. Op basis daarvan concludeerden de onderzoekers dat er geen enkel verband bestaat tussen het gebruik van smartphones en de onderzochte kankertypes. “Hoewel het gebruik van mobiele telefoons enorm is toegenomen, zijn de percentages van hersentumoren stabiel gebleven”, vertelde hoofdonderzoeker Ken Karipidis tegen het Britse dagblad The Guardian.

Het team hield daarbij rekening met langdurig telefoongebruik (tien jaar of langer) en de frequentie (het aantal gesprekken dat proefpersonen voerden met hun smartphone, en de tijd die ze over het algemeen aan hun telefoon besteedden). Maar ook die factoren bleken niet van invloed te zijn op de kans op het krijgen van kanker.

