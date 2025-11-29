Waar blijft de zelfrijdende personenauto?

De volledig autonome auto is al tientallen jaren een mooie belofte. Inmiddels rijden in Amerika al zelfrijdende taxi’s rond, en Rotterdam heeft een autonome stadsbus. En toch zal het nog jaren duren voor je zelf zo’n wagen kunt kopen. Hoe komt dat?

Op een verlaten landingsbaan van het Kennedy Space Center raasde begin maart 2025 een Maserati MC20 over het asfalt. Geen bestuurder achter het stuur, geen handen op de knoppen, maar wel 318 kilometer per uur: een wereldrecord voor autonoom rijden.

De supercar van de Indy Autonomous Challenge, een innovatieplatform dat ook races voor zelfrijdende auto’s organiseert, was behangen met sensoren en hightech. Zo was hij voorzien van gps, radar, lidar (LIght Detection And Ranging) en geavanceerde software, en kon hij zelf realtime stuur- en gascommando’s berekenen en uitvoeren. Oké, de demo vond plaats op een afgesloten testbaan met een voorgeprogrammeerde route zonder verkeer, maar bewees nog maar eens dat autonome systemen razendsnel én secuur kunnen werken.

Haarspeldbochten

Die supersnelle Maserati was lang niet de eerste. Al in 2010 stuurde Audi een volledig zelfrijdende bolide de Pikes Peak Hill Climb in Colorado op, een uitdagende klim van bijna 20 kilometer met maar liefst 156 haarspeldbochten, grotendeels over onverharde weg en zonder vangrails. Met hulp van nauwkeurige gps, sensoren en algoritmes van de Stanford-universiteit en het Volkswagen Electronics Research Lab bereikte de auto de top in slechts 27 minuten. Later volgden hogesnelheidstests met een autonome Audi RS7 op circuits als de Hockenheimring (Duitsland), met snelheden tot 240 kilometer per uur. En voor zover bekend allemaal zonder deuk of kras.

Zelfs op de openbare weg rijden al autonome voertuigen – ook in Nederland. En toch duurt het nog lang voordat jij en ik in onze eigen, volledig zelfrijdende auto kunnen stappen.

Tekst: Leonard van den Berg

Beeld: Metamorworks/Getty Images