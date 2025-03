Filmpje: autonome Maserati racet naar record

In het leven moet je je eigen slingers ophangen, wordt weleens gezegd. Deze auto, een Maserati, neemt dat advies ter harte: hij heeft zélf een snelheidsrecord verpletterd.

Een Maserati MC20 Coupé schoot onlangs met een snelheid van 318 kilometer per uur over lanceerbasis Kennedy Space Center. Supersnel natuurlijk, maar we kennen auto’s – denk aan de Bloodhound SSC – die nog een tandje harder kunnen. Toch vestigde de Maserati een record. Namelijk voor snelste autonome auto.

Veilig en snel

De MC20 maakte gebruik van zelfrijdende software, ontwikkeld door knappe koppen bij de Italiaanse universiteit Politecnico di Milano en de Indy Autonomous Challenge. Uitgerust met deze technologie racete de Maserati 9 kilometer sneller dan de vorige recordhouder. In 2022 behaalde de autonome wagen Dallara AV-21 een snelheid van 309 kilometer per uur.

Een leuke prestatie, maar wat kunnen we ermee? CEO van de Indy Autonomous Challenge, Paul Mitchell, zegt daarover het volgende: “Deze wereldsnelheidsrecords zijn veel meer dan alleen een showcase van toekomstige technologie; we pushen AI-besturingssoftware en robotica-hardware naar de absolute grens. Door dit te doen met een productieauto helpen we de kennis op het gebied van autonoom racen om te zetten in veilige en snelle autonome mobiliteit op snelwegen.”

Wetenschappelijk directeur van het project van de Politecnico di Milano, Sergio Matteo, vat het samen: “We willen hiermee de grenzen van autonoom rijden verleggen en de veiligheid en betrouwbaarheid verbeteren.”

Actie!

Zo. Genoeg woorden. Hieronder zie je hoe de Maserati het record verplettert:

Bronnen: The Verge, Automotive Online