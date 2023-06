Bestuurder verkleed als autostoel rijdt in Nottingham

Hoe reageren voetgangers op een auto zonder bestuurder? Onderzoekers hebben een chauffeur gecamoufleerd als autostoel om deze vraag te beantwoorden.

Van de Verenigde Staten tot Duitsland, en van China tot Frankrijk: wereldwijd werken fabrikanten hard aan volledig zelfrijdende auto’s. En de ontwikkeling ervan roept allerlei vragen op. Een daarvan: hoe reageren voetgangers op deze voertuigen? Ze kunnen immers niet meer non-verbaal met de bestuurder communiceren als ze bijvoorbeeld willen oversteken.

Om de interactie tussen voetgangers en autonome voertuigen te bestuderen, camoufleerden onderzoekers van de University of Nottingham de bestuurder van een Nissan Leaf. Verkleed als autostoel reed de chauffeur rond op de campus van de Britse universiteit. Hoe voetgangers hierop reageerden, presenteerden de wetenschappers onlangs op de Ergonomics & Human Factors 2023-conferentie.

Communicatiesystemen

Overigens ging het in deze studie niet om een normale Nissan Leaf. De onderzoekers rustten de auto namelijk uit met external human-machine interfaces (eHMI’s), systemen waarmee het voertuig toch kan communiceren met andere verkeersdeelnemers. Tijdens het experiment bestuurde een van de wetenschappers de eHMI’s.

Bovenaan de voorruit plaatsten de wetenschappers een beeldscherm dat met behulp van led-lampjes ogen toonden. Deze keken van links naar rechts om de indruk te wekken dat de auto zijn omgeving scande. Ook konden ze knipperen. Aan de voorkant van de motorkap lieten de onderzoekers verder een display zien met daarop teksten als ‘Ik heb je gezien’ of symbolen van de auto in verschillende posities.

Het voertuig reed meerdere dagen rond over de campus. In totaal werd het gedrag van 520 voetgangers via dashcams gefilmd. Ook lieten de onderzoekers de wandelaars na afloop een korte enquête invullen over hun ervaring met de testauto en zijn communicatiesystemen.

Beleefd tegen auto

Wat blijkt? Het beeldscherm met daarop de ogen trekt de meeste aandacht van voetgangers. Ook laat de meerderheid van de wandelaars weten dat dit communicatiesysteem hen het meeste vertrouwen en helderheid geeft. Het team wil nu onderzoeken of de voorkeur van fietsers en scootergebruikers ook uitgaat naar dit systeem.

Leuk detail: de voetgangers gebruikten in de studie handgebaren om te communiceren met de auto. Bijvoorbeeld om het voertuig te bedanken. Dit terwijl de meeste wandelaars in de enquête aangaven oprecht te geloven dat er niemand in zat. Beleefdheid ten top.

Bronnen: Ergonomics & Human Factors 2023 Conference, New Atlas

Beeld: University of Nottingham