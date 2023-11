Web3: het nieuwe internet met meer privacy en controle

Wat begon als een vrij en blij platform waar iedereen zijn ei kwijt kon, is een plek geworden waar megabedrijven lak hebben aan je privacy en aan de haal gaan met je data. Een decentraal internet moet de gebruiker weer het stuur in handen geven. Hoe gaat dat zogenoemde Web3 eruitzien?

Niet eens zo heel lang geleden vierden we nog de komst van sociale media als Facebook en Twitter omdat die een stem gaven aan de massa. Vanaf 2010 speelden Facebook en Twitter zelfs een belangrijke rol in de Arabische Lente. Die deels digitale roep om vrijheid leidde tot protesten en revoluties in landen als Egypte, Libië, Algerije en Syrië.

Inmiddels zijn sociale media juist de boeman en is er steeds meer kritiek op de macht van Big Tech. Enkele megabedrijven domineren het web voor eigen gewin. Er is behoefte aan nog een nieuwe lente, maar nu op het internet.

Gelukkig staat er een alternatief in de startblokken: Web3, waarin een veel kleinere rol is weggelegd voor Big Tech en een des te grotere voor de gebruiker. Die derde versie staat voor een democratisering van het internet; voor meer privacy en controle, zonder ongewenste inmenging van bedrijven of overheden. Dat zijn tenminste de grote beloften. Maar hoe ziet dat nieuwe internet er dan uit? En gaat het wel zo’n vaart lopen?

Niet vanzelfsprekend

Instagram, Google, iCloud, Whatsapp: vrijwel al onze huidige sociale netwerken, chatapps en andere webdiensten zijn centraal opgezet. Dat wil zeggen dat alle gegevens onder beheer van een enkele partij vallen, die de technologie levert en daarmee de gebruikers verbindt.

Ondertussen zijn we voor vrijwel alle belangrijke webdiensten aangewezen op enkele grote bedrijven, waaronder Google, Microsoft en Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De diensten die zij aanbieden, staan bekend als Web 2.0, met platforms waar gebruikers de hoofdrol spelen. Web 1.0 bestond nog uit statische HTML-pagina’s. Web3 moet voortbouwen op Web 2.0, maar dan zonder almachtig bedrijf dat de baas is over onze data.

Tekst: Pepijn van der Gulden

Beeld: Issarawat Tattong/Getty Images