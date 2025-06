Filmpje: de eerste humanoïde robot die kan vliegen – met een jetpack

iRonCub3 is de eerste humanoïde robot die kan vliegen. Toegegeven: dat kan hij nog niet erg goed. Toch had hij even zijn voetjes van de vloer.

Mensachtige robots (humanoïden) kunnen steeds meer: ze koken, maken schoon, doen mee aan bokswedstrijden, rennen over uitdagende obstakelparcours en maken salto’s. iRonCub3, ontwikkeld door het Italian Institute of Technology, is nu de eerste humanoïde die kan vliegen. Daarvoor gebruikt hij een jetpack. De robot vloog voor enkele seconden ongeveer 50 centimeter boven de grond en behield daarbij zijn evenwicht.

700 graden

iRonCub3 is een aangepaste versie van de iCub3-robot, ook ontwikkeld door het Italiaanse instituut. Om te kunnen vliegen is hij uitgerust met vier straalmotoren die samen meer dan 1000 Newton aan stuwkracht kunnen leveren. Twee daarvan zitten in een jetpack op zijn rug en de andere twee zitten aan het uiteinde van zijn armen – hij heeft zijn handen dus moeten opofferen voor zijn vliegkunsten.

Om de jetpack goed te bevestigen, moesten de onderzoekers een nieuwe stalen ruggengraat ontwikkelen. Daarnaast zijn veel delen van de humanoïde bedekt met hittebestendig materiaal, zoals titanium, want de uitlaatgassen van de straalmotoren kunnen meer dan 700 graden bereiken en stromen bijna zo snel als de geluidssnelheid. De ongeveer 1 meter lange robot weegt zo’n 70 kilogram.

Reddingswerker

De onderzoekers moesten vooral veel aandacht besteden aan de balans van de robot. De meeste drones zijn symmetrisch en compact, iRonCub3 is dat allesbehalve. Hij heeft een lang gerekte vorm, zijn gewicht is verdeeld over bewegende ledematen en zijn massamiddelpunt verschilt per houding. De onderzoekers hebben daarom lang gewerkt aan een AI-systeem dat de robot in balans kan houden tijdens het vliegen. Daarvoor trainden ze het systeem met zowel gesimuleerde als experimentele vliegdata.

Zoals je in het filmpje hebt kunnen zien, vliegt iRonCub3 nog niet erg soepel. Maar de onderzoekers wilden vooral laten zien dat het überhaupt mogelijk is om een vliegende humanoïde te maken. Ze kijken nu naar manieren om de vliegkunsten te verbeteren.

Het doel is dat iRonCub3 ooit ingezet kan worden in rampgebieden. De robot kan dan van bovenaf informatie delen, maar kan ook ergens landen, rondlopen, obstakels verschuiven en deuren openen. Hij kan bijvoorbeeld gebouwen inspecteren die op instorten staan, waardoor reddingswerkers minder gevaar lopen.

