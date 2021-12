Gigantische diepzee-kwal gespot

In de diepste troggen van de oceaan zwemt een kwal die we nog maar weinig zijn tegengekomen. Nu staat hij voor de negende keer op beeld.

Afgelopen week stuurde het Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) er weer een onderwaterdrone op uit. In de schemering van de Californische wateren doemde toen een gelatineuze massa op: de Stygiomedusa gigantea. Deze diepzee-kwal is een bijzondere vondst voor het MBARI. Na 34 jaar onderzoek en duizenden drone-tripjes, is het instituut de rode reus pas negen keer tegengekomen.

Gekke eetgewoontes

De kwal is voor het eerst ontdekt in 1899. Sindsdien is hij over de hele wereld gezien, maar niet vaak. In 2009 was de kwal officieel 110 keer in 110 jaar gespot.

Het neteldier heeft een rode kleur, waar je onderwater eigenlijk niet veel van ziet. De kwal zwemt namelijk in dieptes tussen de 1000 en 4000 meter – hier schijnt bijna geen zonlicht. Warm licht wordt als eerst tegengehouden door de donkerte van de zee. Het roestkleurige zeedier reflecteert daarom geen licht en lijkt vrijwel onzichtbaar. Gelukkig zijn de warme tinten op het filmpje goed te zien door de lampen van de zeerover.

Het parapluvormige deel van de kwal, de zwemklok, kan wel een meter breed worden. De vier enorme klepels die uit de klok hangen zijn ongeveer 10 meter lang. Deze brede stroken lijken op tentakels, maar het zijn eigenlijk orale armen. In tegenstelling tot tentakels worden deze armen niet alleen gebruikt om een prooi te vangen, maar ook om te eten. De kwal rolt zijn slachtoffer op en zuigt alle voedingstoffen direct op met de kanalen die door zijn armen lopen.

Symbiose

Stygiomedusa gigantea en Thalassobathia pelagica

Voordat onderwaterrovers bestonden, gebruikten wetenschappers visnetten om onderzoek te doen naar waterdieren. De Stygiomedusa is ook een paar keer op die manier omhoog gehaald. In veel gevallen nam de kwal een metgezel mee: de Thalassobathia pelagica. Wetenschappers speculeerden dat deze beenvis een symbiose aanging met de kwal.

In 2004 werd dit vermoeden bevestigd, het duo stond toen op film. Op de video is te zien hoe de vis dichtbij de gigant blijft zwemmen. Het visje gebruikt het vierarmige weekdier als schuilplek tegen de peilloze diepte van de zee. Waarom de vis niet wordt opgegeten en wat de kwal aan de samenwerking heeft, is nog niet zeker. Hopelijk komen we daar meer over te weten bij een volgende bezoek aan de diepzee-kwal, wat zomaar nog een tijd kan duren dus.

