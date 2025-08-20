Kunst en vliegwerk: zes gevechtsvliegtuigen die mooi in de verf zijn gezet

Militaire gevechtsvliegtuigen zijn vaak grijs en qua kleur vrij saai, maar soms krijgen ze een heel fraaie paint job. Bijvoorbeeld als zo’n toestel er tijdens een demonstratievlucht mooi uit moet zien. Of gewoon omdat er iets te vieren valt.

Er is er één…

Beeld: Alamy/Imageselect/Ofer Zidon/Stocktrek Images, INC.

Met deze bijzondere uitvoering van een Eurofighter Typhoon stond Duitsland in 2023 stil bij het 75-jarige bestaan van de staat Israël. Hier vliegt het toestel tijdens de Royal International Air Tattoo op de RAF-basis Fairford in het Verenigd Koninkrijk

Tijgerbijeenkomst

Beeld: Alamy/Imageselect/Dirk Jan de Ridder/Stocktrek Images, INC.

Er zijn squadrons uit verschillende landen die een tijger in hun logo hebben. Begin jaren zestig besloten het Amerikaanse 79th Tactical Fighter Squadron, het Britse 74 Squadron en het Franse EC 1/12 om daarvoor de NATO Tiger Association op te richten. De leden, die dus allemaal een tijgerlogo hebben, komen één keer per jaar bij elkaar tijdens een zogenoemde Tiger Meet. In 2016 kwam de Belgische luchtmacht opdagen met deze wel heel fraai in de lak gezette F-16.

De krijsende adelaar

Beeld: GarysFRP/Getty Images.

Deze F-15C Screaming Eagle dendert over de baan tijdens de Amerikaanse Hillsboro Airshow. De beschildering van het toestel is ter ere van de 75e verjaardag van de Oregon Air National Guard, een soort reserve-eenheid van de Amerikaanse luchtmacht.

Stuntvlieger

Beeld: U.S. Air Force/Zuma Press Wire Service/Zumapress.com/Alamy Live News.

U.S. Air Force-vlieger Aimee ‘Rebel’ Fiedler laat haar kunsten zien tijdens de 2022 NAS Oceana Air Show in de Amerikaanse staat Virginia. In de F-16 van het Viper-demoteam maakt ze onder andere hoge snelheidsmanoeuvres met meer dan 100 kilometer per uur, bochten waarbij ze meer dan negen keer het gewicht van haar eigen lichaam voelt, en een klim van zo’n 5 kilometer recht omhoog in minder dan 10 seconden.

Een en al agressie

Beeld: Shutterstock.

De Japan Air Self-Defense Force vliegt onder meer met dit soort F-15DJ’s, in licentie gebouwd door Mitsubishi en gebaseerd op de Amerikaanse McDonnell Douglas F-15 Eagle. Deze F-15 maakt deel uit van een agressor-eenheid. Die bestaat uit ervaren piloten die de rol van vijand op zich nemen en waar Japanse vliegers-in-opleiding het tijdens schijngevechten tegen op moeten nemen. De opvallende beschildering maakt die uitdaging misschien iets minder groot.

Ace Immelmann

Beeld: Alamy/Imageselect/Malcolm Haines.

Een Panavia Tornado van de Duitse luchtmacht eert met een speciale beschildering Max Immelmann. Deze vlieger, bijgenaamd de Adelaar van Rijsel, schopte het in WO I tot ace en werd de eerste piloot die de prestigieuze Pour le Mérite in ontvangst mocht nemen. Deze onderscheiding, ook wel Der Blaue Max genoemd, werd alleen uitgereikt aan officieren met een uitzonderlijke verdienste tijdens militaire campagnes. Een misschien nog wel grotere eer is dat er een speciale manoeuvre naar ‘de Adelaar van Rijssel’ is vernoemd. De immelmann is een halve looping, gevolgd door een halve rol zodra het hoogtepunt van de halve looping is bereikt.

Vliegende leeuw

Beeld: Alamy/Imageselect/Andrew Harker

In een overzicht van mooi in de verf gezette vliegtuigen mag onze eigen ‘oranje leeuw’ niet ontbreken. Een paar maanden nadat de eerste F-16’s in 1979 aan de Koninklijke Luchtmacht waren geleverd, werd er eentje geschikt gemaakt voor demonstratievluchten tijdens onder meer luchtshows. In de loop der jaren kregen die toestellen verschillende uitvoeringen, maar deze versie, die in 2009 voor het eerst in deze kleuren vloog, is de fraaiste. Helaas werd, onder druk van bezuinigingen en het gebrek aan geschikt personeel, besloten om in 2018 te stoppen met het F-16 Solo Display Team.

Dit beeldverhaal staat ook in KIJK 3-2025.