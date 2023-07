KIJK op de wereld: onlogische afslag?

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een onlogische ogende afslag van een Egyptische snelweg.

Ooit bouwden de Egyptenaren indrukwekkende constructies als piramides en sfinxen. Maar als je naar deze snelweg in de hoofdstad Caïro kijkt, lijken ze van wegenbouw weinig kaas te hebben gegeten. Je neemt als automobilist de afslag en de enige optie die je daarna hebt, is terugrijden naar waar je vandaan kwam.

Wat is hier aan de hand? We vroegen het aan snelwegdeskundige Alex van Loon van Rijkswaterstaat: “Het zijn keerlussen in de snelweg tussen Caïro en de stad Ismailia”, vertelt hij. “Het verkeer dat aan de andere kant van de snelweg moet zijn, wordt daar via deze flyovers naartoe geleid; iets dat in het Nederlandse wegennetwerk wordt opgelost met ongelijkvloerse op- en afritten en viaducten. Die twee keerlussen zijn toevallig naast elkaar aangelegd omdat ze zich tussen twee dicht bij elkaar liggende afslagen bevinden.”

Met deze keerlussen moet je dus weliswaar een eindje terugrijden naar een bepaalde afslag, maar op die manier wordt de doorstroming niet belemmerd door rotondes of stoplichten. Én het levert een intrigerend plaatje op.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth