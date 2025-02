Picture Perfect: Bullseye!

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een schot in de kosmische roos.

Hoewel de 35-jarige Hubble-ruimtetelscoop steeds meer kuren krijgt, blijft hij prachtige plaatjes schieten. Zoals van dit reusachtige sterrenstelsel LEDA 1313424, dat negen ringen heeft die gevuld zijn met sterren – dat zijn er zes meer dan alle andere sterrenstelsels die we kennen. Door de ringen lijkt het stelsel op een kosmisch dartbord; de ontdekkers gaven het dan ook de bijnaam Bullseye.

LEDA 1313424 had niet altijd zoveel ringen. Die ontstonden volgens de astronomen nadat een ‘dartpijl’ (een veel kleiner dwergsterrenstelsel) 50 miljoen jaar geleden dwars door het centrum van Bullseye heen stormde. Je kunt het vergelijken met de ringvormige golven die ontstaan als je een steentje in het water laat vallen. Tegenwoordig zijn de twee stelsels 130.000 lichtjaar van elkaar verwijderd en alleen nog verbonden via een dun spoor van gas.

Deze illustratie van het Bullseye-sterrenstelsel laat zien dat de binnenste ringen dicht op elkaar zitten. Beeld: NASA, ESA, Ralf Crawford (STScI).

Tiende ring?

De onderzoekers vermoeden dat Bullseye ooit zelfs een tiende ring had. Maar die zou inmiddels dusdanig gedimd zijn dat die niet meer te detecteren is. Ze schatten dat die ring drie keer verder van het centrum lag dan de wijdste ring in de foto van Hubble.

Bullseye ligt ongeveer 567 miljoen lichtjaar van de aarde en het stelsel is met een doorsnede van 250.000 lichtjaar ongeveer 2,5 keer zo groot als het Melkwegstelsel.

De onderzoekers hebben Bullseye beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift The Astrophysical Journal Letters.

Bron: NASA