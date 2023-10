Picture Perfect: ruimtepinguïn beschermt ei

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een pinguïn in de ruimte.

De meeste sterrenstelsels brengen het grootste deel van hun leven in hun eentje door. Maar af en toe komen twee stelsels net iets te dicht bij elkaar in de buurt, waardoor ze met veel geweld samensmelten. Een voorbeeld van zo’n duo is ARP 142 die in 2013 is vastgelegd door de Hubbletelescoop. Extra opmerkelijk: de twee stelsels lijken met wat fantasie op een pinguïn die een ei beschermt.

Net als de Melkweg

De ‘pinguïn’ bestaat uit een enkel sterrenstelsel dat verwrongen, vervormd en uiteengereten wordt. NGC 2936, zoals het door astronomen wordt genoemd, leek ooit op de Melkweg, het had namelijk ook een spiraalvorm. Maar die is nu helemaal uit elkaar gerukt. En wat ooit het heldere middelpunt van het stelsel was, vormt nu het ‘oog’ van de pinguïn.

Dit gewelddadige tafereel wordt veroorzaakt door zijn eivormige buur, NGC 2937. Dit elliptische sterrenstelsel lijkt misschien klein, maar zijn zwaartekracht is enorm sterk. Het duo, dat samen ARP 142 wordt genoemd, vervormt steeds meer, maar NGC 2936 lijkt er het meest last van te hebben. Over ongeveer een miljard jaar zullen deze twee stelsels waarschijnlijk samensmelten tot één geheel.

Een pinguïn is niet de enige gelijkenis die mensen met het duo zien. Sommigen zien er bijvoorbeeld een kolibrie of dolfijn in.

Bron: ESA

Beeld: NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA)