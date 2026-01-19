Picture Perfect: duivelse brug

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een duivelse brug.

In het Duitse dorpje Kromlau, vlak bij de Poolse grens, ligt een park met een wereldberoemde brug: de Rakotzbrug. Deze is ontworpen om een perfecte cirkel te vormen met zijn spiegelbeeld in het stilstaande water van het Rakotzmeer.

Gebouwd door de duivel?

De brug is gebouwd tussen 1866 en 1875. Mensen waren toentertijd nogal onder de indruk van het bouwwerk en zijn weerspiegeling. Sommigen geloofden niet dat dit door mensen was gebouwd en vermoedden dat de duivel een handje had geholpen. Ze noemden het de Duivelsbrug, en deze benaming is nog altijd populair. Indrukwekkende bruggen werden vroeger wel vaker geassocieerd met de duivel; er zijn er tientallen in Europa.

Beide uiteinden van de brug zijn versierd met grote basaltzuilen, zeshoekige structuren die ontstaan als basaltlava stolt. Dit geeft de brug een gotisch karakter, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de associatie met de duivel.

De Rakotzbrug was niet per se gebouwd om het water over te kunnen steken en diende voornamelijk als versiering. Het is ook niet veilig om eroverheen te lopen. Om een cirkel te vormen met zijn weerspiegeling, is de brug namelijk zo goed als een halve cirkel. Sommige delen zijn daarom zeer steil. Het is tegenwoordig dan ook verboden om over de brug te lopen.

Het is niet veilig om over de Duivelsbrug te lopen. Beeld: svolks/CC BY-SA 3.0.

Bronnen: Atlas Obscura, BBC

Beeld: Casper Fogh Larsen/500px/Getty Images