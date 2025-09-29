China opent ’s werelds hoogste brug

625 meter, of ongeveer twee Eiffeltorens: ’s werelds hoogste brug is in China zondag officieel in gebruik genomen.

Zondag (28 september 2025) is in China ’s werelds hoogste brug officieel geopend voor verkeer. Op het hoogste punt hangen de vier rijbanen van de hangbrug 625 meter boven de Beipanrivier. Dankzij de Huajiang Grand Canyon Bridge duurt het nu slechts 2 minuten om van de ene naar de andere kant van de diepe kloof te komen, in plaats van 2 uur.

De bouw van de 2890 meter lange brug nam drie jaar in beslag. Het deel dat daadwerkelijk hangt tussen de twee blauwe hoofdpilaren is 1420 meter lang. De hangbrug heeft ‘slimme kabels’ met glasvezelsensoren die continu de spanning, temperatuur en vochtigheid van de kabels meten.

Op 25 augustus slaagde de Huajiang Grand Canyon Bridge voor een belangrijke stresstest. Beeld: Chen Xi/VCG/Getty Images.

Vorig record

De Huajiang Grand Canyon Bridge stoot de 565 meter hoge Dugebrug, ook wel de Beipanjiangbrug genoemd, van de troon. De Dugebrug steekt 200 kilometer stroomopwaarts dezelfde rivier over.

De Dugebrug was voorheen met 565 meter ’s werelds hoogste brug. Beeld: Hongjie Han/Getty Images.

In de bergachtige provincie Guizhou in het zuiden van China zijn sowieso veel spectaculaire bruggen te vinden. De provincie wordt soms dan ook wel het ‘wereldbruggenmuseum’ genoemd. Volgens het staatspersbureau Xinhua staat bijna de helft van ’s werelds honderd hoogste bruggen in Guizhou.

De brug moet naast auto’s ook toeristen trekken. Met een lift kun je 207 meter omhoog in een van de pilaren. Bovenin vind je een café en uitkijkplatform. Het is ook de bedoeling dat je er in de toekomst kunt bungeejumpen en paragliden.

Andere hoogste brug

Het Viaduct van Millau kan ook ’s werelds hoogste brug genoemd worden. Beeld:

Mike Switzerland/CC BY-SA 2.5.

Hoewel de Huajiang Grand Canyon Bridge de hoogste brug is als je kijkt naar het wegdek, kun je ook beargumenteren dat het Franse Viaduct van Millau de hoogste is. Hoewel het wegdek ‘maar’ 270 meter hoog is, meet de hoogste brugpijler (de verticale steunconstructie) 343 meter. De twee blauwe hoofdpilaren van de Huajiang Grand Canyon Bridge zijn 262 meter hoog.

Bronnen: CGTN, Xinhua, NOS

Openingsbeeld: Liu Chaofu/VCG/Getty Images