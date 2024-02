Picture Perfect: het hoogste ge-3D-printe gebouw

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: ge-3D-print theatertorentje.

Woonhuizen, kantoren en ‘tiny houses’ – 3D-printen is geëvolueerd van een vaag futuristisch concept naar een toepassing voor handige gebruiksvoorwerpen en zelfs grote gebouwen. In een afgelegen dorpje in de Zwitserse Alpen wordt nu een witte toren van ge-3D-printe onderdelen in elkaar gezet. Op de bovenste verdieping van de 30 meter hoge ‘Tor Alva’ worden binnenkort kleine theatervoorstellingen en concerten gegeven.

Ergens in een afgelegen dorpje…

Het witte gebouw is ontworpen door onderzoekers uit Zürich in samenwerking met de culturele instelling Nova Fundaziun Origen . Alle verschillende onderdelen van de toren worden eerst geprint en daarna nog los van elkaar vervoerd naar het afgelegen dorpje Mulegns. Hier wordt de toren pas in elkaar gezet.

Tussen de pilaren die het torentje overeind houden, zit een dun en licht membraan. Niet heel sterk, maar toch stevig genoeg om regen buiten te houden.

De vijf verdiepingen worden ondersteund door 32 vertakte pilaren. Op de begane grond betreed je het torentje en met een wenteltrap kun je naar boven. Hoe verder je omhooggaat, des te lichter en luchtiger het wordt. En helemaal bovenin is er een kleine ruimte met podium en zitplaatsen, waar theatervoorstellingen en concerten worden gegeven. Maar wel voor een klein publiek: er kunnen maximaal 45 bezoekers naar binnen. Zodra al die optredens zijn gegeven, wordt alles afgebroken en ergens anders weer opgebouwd. Waar dat zal zijn, is nog niet bekend.

De onderdelen van Tor Alva worden gemaakt met een 3D-printer. Beeld: Michael Hansmeyer en Dylan Dillenburger.

Ingewikkelde barokstijl

Kenmerkend voor de toren is de ingewikkelde barokstijl: het ontwerp bestaat uit veel draaibewegingen en feestelijke, theatrale effecten. Bijna alle onderdelen hebben dan ook een ongebruikelijke vorm of structuur.

Heel snel gaat het printen niet. Het totale proces duurt 900 uur, dat is ruim 37 dagen. Medio 2024 zal hij af zijn, maar dan heb je ook wat: Tor Alva zal met zijn 30 meter in de lucht het hoogste ge-3D-printe gebouw ter wereld zijn.



Bronnen: Tor-Alva, ETH Zurich, NewAtlas