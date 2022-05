Picture Perfect: fantastische wolkenkrabbers

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een droomtoren.

Dit is de Climate Control Skyscraper, winnaar van de eVolo Skyscraper Competition. In deze wedstrijd ontwerpen verschillende teams wolkenkrabbers. Het gaat er dan niet om of deze ook echt gebouwd kunnen worden. In plaats daarvan staan creativiteit en interessante ideeën voorop.

Deze wolkenkrabbers zijn bedacht door Kim Gyeong Jeung, Min Yeong Gi en Yu Sang Gu. In hun ontwerp staat klimaatverandering centraal. De gebouwen staan langs de kust in de zee, en gebruiken zonne-energie om zeewater te verzamelen. Eerst halen ze mineralen zoals zeezout eruit. Vervolgens wordt het overgebleven water naar de top van de wolkenkrabber gevoerd en in de vorm van wolken naar buiten gesproeid. Deze regenwolken moeten droogte tegengaan, en uiteindelijk zullen kale woestijnen plaatsmaken voor gezonde bossen. Een ambitieus ontwerp dus.

De 'droomtoren', ontworpen door Kim Gyeong Jeung, Min Yeong Gi en Yu Sang Gu.

