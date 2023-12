Picture Perfect: kerstboom in nanoformaat

Om je week goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een nanokerstboom.

Nanotechnoloog Hugh Manning doet onderzoek naar nanowires, draden die tienduizend keer dunner zijn dan een haar. Nanowires zouden enorm nuttig kunnen zijn in de steeds kleiner wordende technologie. Maar wetenschappers zijn niet altijd alleen maar serieus, soms is er ook tijd voor een geintje. Manning maakte bijvoorbeeld een kerstboom van nanodeeltjes.

Zo breed als een haar

Elk groen, bruin en zilver stipje in de foto hierboven is een individueel nanodeeltje, met een diameter van ongeveer 150 nanometer. Om even aan te duiden hoe klein dat is: een velletje papier is 100.000 nanometer dik. De totale kerstboom is ongeveer even breed als één mensenhaar.

Manning maakte de foto met een rasterelektronenmicroscoop. Deze microscopen gebruiken geen licht maar elektronen, zo kunnen wetenschappers kleinere objecten in beeld krijgen. Elektronenmicroscopie produceert alleen maar zwartwit-afbeeldingen. De kleuren van de kerstboom heeft Manning later digitaal aangebracht.

Hoewel deze kerstboom ongelofelijk klein is, is hij niet ’s werelds kleinste exemplaar. Een student van de TU Delft maakte die in 2020.

Beeld: Dr. Hugh Manning, CC BY-SA 4.0