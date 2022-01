Picture perfect: kosmische kunst

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het centrum van de Melkweg.

De Zuid-Afrikaanse radiotelescoop MeerKAT heeft meer dan 200 uur naar het centrum van onze Melkweg getuurd. Dat leverde ongeveer 70 terabyte aan gegevens op, die een groep astronomen van de Northwestern en Oxford University onlangs omzette tot een buitenaards kunstwerk.

Ruimtestrepen

De vonkende massa in het midden van de afbeelding is Sagittarius A*. Dit superzware zwarte gat bevindt zich op zo’n 25 duizend lichtjaar van onze aarde. Met een gewicht dat 4 miljoen keer hoger is dan dat van onze zon houdt Sagittarius de gehele Melkweg in zijn ban.

Vooral de zwarte krassen en strepen zijn voor de onderzoekers van belang. De strepen zijn magnetische gebieden van 150 lichtjaar lang. Deze zogeheten radiofilamenten zijn 35 jaar geleden ontdekt, maar met de data van MeerKAT zijn astronomen erachter gekomen dat er minstens tien keer zoveel ruimtestrepen zijn dan gedacht. Veel meer dan dat weten de astronomen nog niet. De sterrenkundigen zijn vooral benieuwd waarom de lijnen zo regelmatig samen clusteren.

Yusef-Zadeh, astronoom bij Northwestern University, liet weten in een persbericht: “We weten nog niet waarom ze in clusters komen, en we begrijpen ook niet hoe de regelmatige afstand tussen de lijnen ontstaat. Telkens als we een vraag beantwoorden, ontstaan er weer nieuwe vragen.”

Bronnen: The Astrophysical Journal Letters, IFL Science, Volkskrant

Beeld: Oxford University, Northwestern University