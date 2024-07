Picture Perfect: kosmische vuurwerkshow

© Jakob Sahner | Astronomy Photographer of the Year

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een kosmische vuurwerkshow op La Palma.

Ieder jaar organiseert het Koninklijk Observatorium van Greenwich in Londen de fotowedstrijd Astronomy Photographer of the Year. De winnaars van de zestiende editie worden pas in september bekendgemaakt, maar de jury publiceert nu alvast een shortlist met kanshebbers.

Een van die kanshebbers is de Duitse Jakob Sahner. Toen de aarde vorig jaar december door de meteorenzwerm Geminiden bewoog, stond hij klaar op het Spaanse eiland La Palma om de ‘vallende sterren’ op beeld te krijgen. Tijdens de piek van de meteorenregen zag Sahner twee tot drie vallende sterren per minuut. Door een aantal foto’s te combineren, kreeg hij meerdere van die meteoren op één plaat.

Op Roque de los Muchachos, het hoogste punt op La Palma (2426 meter), wordt het ’s nachts erg donker. Dat is niet alleen gunstig om de meteorenregen te bewonderen, dacht Sahner, maar ook om de Melkweg te fotograferen. Door de combinatie van de twee lijkt het wel alsof we naar een kosmische vuurwerkshow kijken.

Geen vallende sterren De aanduiding vallende sterren is misleidend; astronomen spreken dan ook van meteoren. Het betreft hier namelijk geen ster, maar stofdeeltjes of stukjes gruis – vaak niet groter dan een zandkorrel – uit de ruimte die de dampkring van de aarde binnenkomen. Door de hoge snelheden van het ruimtepuin wordt de lucht vóór het deeltje verhit en gaat gloeien. Dit zien wij als een flitsje.

