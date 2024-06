Tien hilarische kanshebbers bij The Comedy Wildlife Awards

Een gitaarspelende luiaard, een driekoppige giraf en een zeehond die over de grond rolt van het lachen. Deze foto’s zullen je zeker laten grinniken.

De fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam hadden een droom: een wedstrijd organiseren die zich richt op de luchtigere, humoristische kant van natuurfotografie. In 2015 maakten ze hun droom werkelijkheid: The Comedy Wildlife Awards.

Hoewel fotografen hun creaties voor de tiende editie nog tot eind juli kunnen insturen, publiceert de organisatie nu alvast tien kanshebbers. En er zitten echt een paar pareltjes tussen.

De wedstrijd is trouwens meer dan alleen grappig. Ieder jaar steunt The Comedy Wildlife een natuurbeschermingsorganisatie. Dit jaar is dat – net als vorig jaar – het Whitley Fund for Nature, een Britse instelling die in haar 30-jarige bestaan al 20 miljoen pond beschikbaar heeft gemaakt voor natuurbeschermingswerk in 90 landen.

Gitaartalent

© Harry Collins | Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2024

Lachen, gieren, brullen

© Wendy Kaveney | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Yo!

© Thomas van Puymbroeck | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Schuddebuiken

© Ingo Hamann | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Drie hoofden zijn beter dan één

© John Mullineux | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Taxibedrijf mama

© Alexander Fine | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Kiekeboe!

© Tilan Weerasinghe | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Zou je dat wel doen?

© Anton Pretorius | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Derde wiel

© Deena Sveinsson | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Pas op voor die boom

© Mark Koster | Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024