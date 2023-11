Picture Perfect: moordend mooi

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een mooie maar dodelijke grot met kristallen.

Diep onder een berg bij het Mexicaanse dorpje Naica stuitten mijnwerkers in 2000 op een spectaculaire grot. Enorme melkwitte kristallen van bijna 12 meter lang glinsterden in het licht van hun zaklampen. Deze grot staat nu bekend als de Cave of the Crystals en is zowel mooi als dodelijk.

Lees ook:

Binnen 10 minuten dood

De kolossale gipskristallen behoren tot de grootste ter wereld, toch is de grot geen populaire toeristenbestemming. En dat heeft alles te maken met onaangename – of beter gezegd dodelijke – omstandigheden. Het is er namelijk enorm heet, met temperaturen tot wel 58 graden – vergelijkbaar met de recordtemperatuur van Death Valley. Eén belangrijk verschil: de luchtvochtigheid in de grot is vele malen hoger en bereikt zelfs bijna 99 procent. Hierdoor houdt een mens het er niet langer dan 10 minuten vol. Zelfs met een speciaal voor de grot ontworpen gekoeld pak en perslucht kun je er niet langer dan een uur verblijven.

Magmakamer

Die intense hitte is afkomstig van een magmakamer onder de grot. Ruwweg 26 miljoen jaar geleden bewoog dit magma omhoog en vormde zo de berg bij Naica. Tijdens dat proces stroomde er heet, mineraalrijk water in de spelonken van het kalksteen.

De grot vulde daardoor met water dat rijk was aan calciumsulfaat. Vervolgens koelde dat water langzaam af. Daardoor nam de oplosbaarheid van het calciumsulfaat af, sloegen de opgeloste mineralen neer en vormden er gipskristallen. Doordat dat proces duizenden jaren in beslag nam, groeiden ze uit tot megakristallen.

In een buurgrot – de Cave of Swords – koelde het water een stuk sneller af waardoor er veel kleinere gipskristallen vormden.

Om toegang te krijgen tot de Cave of the Crystals werd het water weggepompt. Door de blootstelling aan de lucht braken de kristallen langzaam af. Ondertussen is de grot weer ondergelopen en kunnen de kristallen zich (hopelijk) herstellen.

Bronnen: C&EN, National Geographic

Beeld: Alexander Van Driessche/CC BY 3.0