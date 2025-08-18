Word Abonnee

Picture Perfect: schilderij van sterrenstof

Sterre Roosen

18 augustus 2025 09:00

lichtecho lijkt op een Schilderij van sterrenstof

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een schilderij van sterrenstof.

Wat ruim tienduizend jaar geleden begon met de gewelddadige dood van een ster, schittert vandaag de dag als een galactisch meesterwerk aan onze hemel. We kijken naar een opname van de James Webb-ruimtetelescoop waarop zich een lichtecho ontrafelt.

Wat oogt als langgerekte, dieprode penseelstroken, zijn in werkelijkheid gas- en stoflagen die worden verlicht door straling van Cassiopeia A, een overblijfsel van een supernova­explosie.

De intense kleur ontstaat doordat energie, vrijgekomen bij de explosie, het omringende stof verhit en in het infrarood laat gloeien. Het houtachtige patroon dat daarbij zichtbaar wordt, is in de loop der tijd gevormd door interstellaire magnetische velden. Een plaatje!

Lees ook:

Deze SHOT staat ook in KIJK 4-2025.

Cover_KIJK_9_2025_website

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."