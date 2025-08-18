Picture Perfect: schilderij van sterrenstof

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een schilderij van sterrenstof.

Wat ruim tienduizend jaar geleden begon met de gewelddadige dood van een ster, schittert vandaag de dag als een galactisch meesterwerk aan onze hemel. We kijken naar een opname van de James Webb-ruimtetelescoop waarop zich een lichtecho ontrafelt.

Wat oogt als langgerekte, dieprode penseelstroken, zijn in werkelijkheid gas- en stoflagen die worden verlicht door straling van Cassiopeia A, een overblijfsel van een supernova­explosie.

De intense kleur ontstaat doordat energie, vrijgekomen bij de explosie, het omringende stof verhit en in het infrarood laat gloeien. Het houtachtige patroon dat daarbij zichtbaar wordt, is in de loop der tijd gevormd door interstellaire magnetische velden. Een plaatje!

Deze SHOT staat ook in KIJK 4-2025.