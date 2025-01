Picture perfect: BepiColombo’s bezoekje aan Mercurius

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: BepiColombo’s bezoekje aan Mercurius.

Op woensdag 8 januari vloog de BepiColombo-ruimtesonde voor de zesde keer langs Mercurius, waarbij hij een aantal indrukwekkende plaatjes schoot van de kleinste planeet binnen ons zonnestelsel.

Bijzonder koud

De BepiColombo-ruimtesonde van het Europees Ruimteagentschap (ESA) en de Japanse ruimtevaartorganisatie (JAXA) heeft al een lange reis achter de rug, en is voorlopig nog niet klaar. In 2018 vertrok het vaartuig richting Mercurius, met als doel in een stabiele baan om de planeet terecht te komen. Om dat te bereiken, vliegt de sonde in spiraalvorm steeds dichter naar Mercurius toe. Hierbij scheert hij af en toe vlak langs het oppervlak, dat hij in groot detail vast heeft weten te leggen.

Tijdens zijn zesde flyby vloog de sonde op een afstand van slechts 295 kilometer voorbij de noordpool van de planeet. Terwijl hij over de terminator – de grens tussen dag en nacht – vloog, maakten monitoringscamera’s foto’s van Mercurius’ imposante kraters, kliffen en lavastromen.

Het noorden van Mercurius, met enkele grote kraters en een lavastroom. Beeld: ESA, JAXA.

De randen van de kraters zorgen ervoor dat hun vloeren permanent in de schaduw vallen. Ondanks dat Mercurius het dichtst bij de zon staat van alle planeten, behoren deze kraters hierdoor tot de koudste plekken in het zonnestelsel. Wetenschappers vermoeden dat hier ijs te vinden is, iets wat BepiColombo de komende twee jaar moet gaan onderzoeken.

Bepi

De BepiColombo-missie is pas de derde die Mercurius onderzoekt, na NASA’s Mariner 10 en Messenger . Hij is vernoemd naar de Italiaanse wiskundige Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), die tijdens zijn carrière bij de NASA de planeet uitgebreid heeft bestudeerd. De missie is een grote uitdaging vanwege de extreme hitte van de zon. Daarnaast bevindt de sonde zich in een moeilijk traject waarin de zwaartekracht van zowel de aarde, Venus als Mercurius wordt benut om zijn snelheid aan te passen en te behouden.

De flybys van het ruimtevaartuig dienen niet alleen om foto’s te maken; tegelijkertijd verzamelen instrumenten aan boord allerlei data over de samenstelling van het oppervlak, het magnetische veld en de dunne buitenste laag van de atmosfeer (de exosfeer) van de planeet. Nadat BepiColombo eind 2025 in een stabiele baan komt, zullen twee aparte wetenschappelijke sondes – ESA’s Mercury Planetary Orbiter en JAXA’s Mercury Magnetospheric Orbiter – losgekoppeld worden en beginnen aan hun afzonderlijke onderzoeksmissies.

Bronnen: ESA (1), ESA (2)