Picture Perfect: slang of spin?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een verraderlijke slang.

Welk dier kom je het liefst tegen tijdens een wandeling, een slang of een spin? Goed nieuws: in het westen van Iran hoef je niet te kiezen. Daar leeft namelijk de gehoornde spinstaartadder (Pseudocerastes urarachnoides). En deze giftige slang heeft een staart die sprekend op een spin lijkt.

Het uiteinde van de staart is bolvormig, wat doet denken aan het lichaam van een spin. Verlengde, uitstekende schubben wekken de illusie van spinnenpoten. De slang draait achtjes met zijn staart, waardoor het lijkt alsof er een spin rondkruipt (zie video onderaan het artikel).

Lees ook:

0,2 seconden

De gehoornde spinstaartadder leeft in rotsachtige gebieden. Hij is goed gecamoufleerd en valt daardoor bijna niet op – tenminste, op zijn staart na dan. Wanneer een nietsvermoedende vogel in de staart bijt, merkt hij al snel op dat hij geen maaltijd te pakken heeft, maar er zelf een is geworden. Volgens een studie uit 2015 zet de slang namelijk binnen 0,2 seconden zijn tanden in het slachtoffer.

De biologen van dat onderzoek merkten ook op dat de adder alleen trekvogels vangt. Dat suggereert volgens hen dat lokale vogels de nepspin inmiddels herkennen en vermijden.

Er zijn overigens wel meer adders die hun staart gebruiken om prooien te lokken. Meestal gaat het om een verlengd stukje staart dat wit, geel of zwart is gekleurd en door de beweging lijkt op een worm of insect. De staart van de gehoornde spinstaartadder is dus een stuk geavanceerder.

In de video hieronder zie je hoe de slang een vogel vangt:

Bronnen: Amphibia-Reptilia, National Geographic

Beeld: reptiles4all/Getty Images